Hyundai IONIQ 5 COTY ödüllerinde finale kaldı

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin elektrikli alt markası IONIQ, 2021 yılına başarılarla dolu bir giriş yapmış ve kısa sürede popülerliğini artırmıştı.

5 adı verilen SUV modeliyle tüm dikkatleri üzerine çeken IONIQ, şimdi de Avrupa’da Yılın Otomobili ödülü için finale kalan 7 otomobil arasındaki yerini aldı.

IONIQ 5, COTY 2022 için aday gösterilen 39 yeni model arasından seçildi. Daha sonra finallere kalan otomobil, tasarımı, teknolojisi ve elektrikli motor performansı ve menziliyle otoritelerin dikkatini çekti. IONIQ 5, satışa sunulmasından sadece altı ay sonra da Almanya’da “Yılın Otomobili” seçildi. Bu başarısını Avustralya’da da devam ettiren otomobil, “Yılın Elektrikli Otomobili” ve ayrıca genel kategoride de “Yılın Otomobili” seçildi.

Önümüzdeki yıl Türkiye’de de satışa sunulması planlanan IONIQ 5, Hyundai Motor Grubu’nun elektrikli modeller için geliştirdiği platformu olan Elektrikli Global Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa edilmiş. Kullanıcılar IONIQ 5’i 58 kWh veya 72,6 kWh olmak üzere iki farklı seçenekle tercih edebiliyor. Yenilikçi otomobil, dört tekerlekten veya arkadan itişli olmak üzere iki farklı çekiş sistemiyle de sunuluyor. WLTP’ye göre arkadan çekişli ve 72,6 kWh’lik versiyon, tek bir şarjla maksimum olarak 481 kilometre sürüş menziline sahip. IONIQ 5, güçlü bir performans ve ultra hızlı şarj sunmasıyla da öne çıkıyor.

Araç, 800V şarj teknolojisi sayesinde hızlı DC şarj istasyonlarında sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca, sürüş sırasında veya park halindeyken dizüstü bilgisayarlar veya e-scooter’lar gibi herhangi bir elektronik cihaza güç sağlamak ve şarj etmek için Araç Yükleme (V2L) teknolojisi kullanılabiliyor.

Yılın Otomobili (COTY), otomotiv endüstrisinin en çok rağbet gören ödüllerinden birisi olarak sektörde oldukça önemli bir yere sahip. Avrupa çapında 23 ülkeden 61 kıdemli otomobil gazetecisinden oluşan jüri üyesi, listeye giren modelleri tasarım, teknoloji, yol performansı ve fiyat/performans dengesi gibi kriterleri baz alarak değerlendiriyor.

Hyundai IONIQ 5 finalde CUPRA Born, Peugeot 308, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E, KIA EV6 ve Renault Megane E-Tech ile yarışacak. Sonuç 28 Şubat 2022 tarihinde online olarak açıklanacak.