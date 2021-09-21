Honda Türkiye’den stok iddialarına yazılı açıklama

CARMEDYA.COM – Son günlerde sosyal medya hesaplarında yer alan stok iddialarına açıklama getiren Honda Türkiye, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Duyuruda, bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı iddiaları ve bazı haber kaynaklarının da bu sosyal medya paylaşımını esas alarak haber yapma eğiliminde olması nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hâkim olmadan yapılan paylaşım, haber ve youmların üzüntüyle karşılandığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi;

“Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz.”