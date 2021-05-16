Citroen’den sıfır faizli mayıs kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için çok özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor.

Kampanya kapsamında, 167 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50.000 TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5.000 TL nakit alım desteği geçerli oluyor. Ayrıca, C5 Aircross SUV’ye 100.000 TL için12 ay %1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4’te yine ay boyunca 60.000 TL için 12 ay %0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

Evden çıkmadan araç almak mümkün

Citroen, tam kapanma döneminde otomobil sahibi olmak isteyenler için hizmeti ve konforu evlere taşıyor. Kapanma döneminde tercih ettiği Citroen modeliyle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler markanın internet sitesine girerek “Bayi Canlı Bağlantı” kısmındaki formu dolduruyor. Bu adımın ardından, kısa süre içerisinde online olarak bayi yetkisiyle canlı görüşme gerçekleştirebiliyor. Markanın en yeni modeli C4’ü tercih edecek olan tüketiciler ise “online ön sipariş” ayrıcalığından faydalanarak kapanma dönemi sonrası araçlarını teslim alabiliyor.