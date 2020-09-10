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Brisa’dan eylül ayında ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Brisa, sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi Covid-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti sunuyor.

Araç sahipleri, şirketin Covid-19 ile mücadeleye destek çalışmaları kapsamında sunduğu bu hizmetten Eylül ayı boyunca, Türkiye çapında tüm Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında yararlanabilecek.

Önkoşulsuz olarak müşterilere sunulan araç dezenfeksiyonu, Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Brisa mağazaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak konu hakkında bilgilendirilmiş ekibi ile steril ortamda hizmet veriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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