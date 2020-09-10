Brisa’dan eylül ayında ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti

CARMEDYA.COM – Brisa, sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi Covid-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti sunuyor.

Araç sahipleri, şirketin Covid-19 ile mücadeleye destek çalışmaları kapsamında sunduğu bu hizmetten Eylül ayı boyunca, Türkiye çapında tüm Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında yararlanabilecek.

Önkoşulsuz olarak müşterilere sunulan araç dezenfeksiyonu, Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Brisa mağazaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak konu hakkında bilgilendirilmiş ekibi ile steril ortamda hizmet veriyor.