Türkiye otomotiv sektöründe ilk beş ayda üretim ve ihracat azaldı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Nisan ayında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin yoğun hissedilmesinin ardından, otomotiv şirketlerinin tamamı Mayıs ayında üretime tekrar geri döndü. Bu kapsamda, Mayıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıştı. Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil üretimi de yüzde 31 azalarak 288.133 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 425 bin 804 adet olarak gerçekleşti.

Salgın etkisiyle normalleşme sürecine devam eden otomotiv sanayiinde Ocak-Mayıs dönemi kapasite kullanım oranı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 51, ağır ticari araçlarda yüzde 32, traktörde ise yüzde 33 oldu.

Ticari araç üretimi yüzde 39 daraldı, pazarı ise artış gösterdi

Mayıs ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 19 bin 881 adet, traktör üretimi ise bin 900 adet oldu. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 daralırken, ağır ticari araç grubunda bu daralma yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 40 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 16, hafif ticari araç pazarı yüzde 14 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 34 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 52 gerisinde kaldı.

Mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 7,6 azaldı

Türkiye otomotiv pazarı, Ocak-Mayıs döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydetti ve 189 bin 118 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 22 arttı ve 146 bin 528 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar yüzde 36, hafif ticari araç pazarı yüzde 49, ağır ticari araç pazarı yüzde 58, otomobil pazarı ise yüzde 30 oranında ortalamanın gerisinde kaldı.

Ocak-Mayıs döneminde otomobil iç pazarında ithal araç payı yüzde 64 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 42 oldu. Mayıs ayında Covid-19 salgını etkilerinin azalmasıyla birlikte, bir önceki yıla oranla iç pazar yüzde 2 daralma gösterdi ve bu dönemde toplam pazar 33 bin 245 adet seviyesinde gerçekleşti. Baz etkisi dikkate alındığında toplam pazar, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminin yüzde 42 gerisinde kaldı.

44 bin 428 araç ihraç edildi

Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 38 azalarak, 331 bin 391 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 35 oranında azalarak 232 bin 781 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 46 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 4 bin 707 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde yüzde 14’lük pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

8,9 milyar dolarlık ihracat

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 33, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 8,9 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 3,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak, 3,2 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.