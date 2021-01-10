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Suzuki’den Vitara ve Swift Hibrit kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, 2021 yılına otomobil sahibi olarak başlamak isteyenlere özel kampanyalarını devreye aldı.

Buna göre, Vitara ve Swift Hibrit modelleri ocak ayına özel uygun faiz avantajları veya özel fiyat fırsatlarıyla satın alınabiliyor.

Vitara’ya, Ocak ayı boyunca 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Swift Hibrit ise 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı veya 9 bin TL nakit alım desteğiyle satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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