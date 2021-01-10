Suzuki’den Vitara ve Swift Hibrit kampanyası

CARMEDYA.COM – Suzuki, 2021 yılına otomobil sahibi olarak başlamak isteyenlere özel kampanyalarını devreye aldı.

Buna göre, Vitara ve Swift Hibrit modelleri ocak ayına özel uygun faiz avantajları veya özel fiyat fırsatlarıyla satın alınabiliyor.

Vitara’ya, Ocak ayı boyunca 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanı veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Swift Hibrit ise 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı veya 9 bin TL nakit alım desteğiyle satışa sunuluyor.