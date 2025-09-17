Peugeot E-5008 sanata ilham verdi

CARMEDYA.COMPeugeot, tamamen elektrikli E-5008 modelini konu alan Art On Cars projesi kapsamında teknolojiyle sanatı buluşturuyor.

Projede Türkiye’nin dijital sanatçılarından Erdal İnci, Ozan Türkkan ve Selçuk Artut, modelden ilham alarak üç özgün dijital eser tasarladı. Eserler 25-26-27 Eylül 2025 tarihlerinde Galataport İstanbul’da sanatseverler ile buluşacak.

Erdal İnci, Ozan Türkkan ve Selçuk Artut’un eserleri bu dijital deneyimde ziyaretçileri “Bir Sürüş Sanat Eserine Dönüşebilir mi?” sorusunun yanıtı ile buluşturuyor. Bu özel eserler, etkileyici bir video mapping gösterisiyle izleyicilerle buluşacak. Dijital mapping gösterisi her gün saat 19:30’da başlayacak. Peugeot E-5008’in gövdesi, ışık ve projeksiyon teknolojileriyle adeta dijital bir kanvasa dönüşerek sanatseverlere unutulmaz bir görsel deneyim yaşatacak.

Erdal İnci, “Manzara Yankıları” adlı eseriyle sergide Peugeot E-5008’i sıradan bir yolculuğu olağanüstü bir keşfe dönüştüren bir otomobil olarak ele alıyor; doğa ve teknolojiyi aynı yüzeyde buluşturarak yolculuğu dönüşümün kendisine dönüştürüyor. Ozan Türkkan, “Lumina” adlı eseriyle yapay zekâ ile üretilen fraktal yapılar, genetik motifler ve ışık akışlarıyla Peugeot E-5008’i hem geleceğin teknolojisini hem de insan yaratıcılığının duygusal derinliğini taşıyan bir simgeye dönüştürüyor. Selçuk Artut, “Rotanın Sessiz Dili” adlı çalışmasıyla izleyicilere çizgi metaforu üzerinden yolculuk, özgürlük ve bilinçli sapmalar arasındaki ilişkiyi sorgulayan dijital yerleştirmesiyle Peugeot E-5008’in çeviklik ve konfor değerlerini sanata taşıyor.

25-26-27 Eylül 2025 tarihlerinde Galataport İstanbul’da sanatseverler ile buluşacak olan “Art On Cars” sergisi otomobili yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda estetik bir ifade biçimi olarak konumlandırıyor. Peugeot, E-5008 ile teknolojiyi, tasarımı ve sanatı bir araya getirerek, seyahatin sadece bir noktadan diğerine ulaşmak değil; aynı zamanda duygusal, estetik ve dönüştürücü bir deneyim olabileceğini vurguluyor.