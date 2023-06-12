Otokoç Otomotiv’den mobilite için iUGO’ya 1 milyon dolarlık yatırım

CARMEDYA.COM – Otokoç Otomotiv, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde verimli sürüş çözümleri geliştiren iUGO’ya 1 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bu yatırım, iUGO’nun gelişim hızını yükseltmesinin yanında, Otokoç Otomotiv’in dokuz ülkedeki 400’e yakın hizmet noktasını kapsayan geniş ağıyla mobilitede liderliğini sürdürmesine katkı sağlayacak.

Yerli bir girişim olarak güvenli ve verimli sürüş çözümlerine gelişmiş teknolojiyle yepyeni bir anlayış getiren iUGO, araç telemetrisi teknolojileri konusunda çözümler geliştiriyor. Elde ettiği verileri özgün algoritmalar ile birleştiren şirket; bu sayede araç takip sektörünün dinamiklerini, sürücü alışkanlıklarını öğrenme modeline dönüştüren bir sistem sunuyor.

Hizmet verdiği kurumlara Mobil Uygulama ile Sürüş Skorlama, Sürücü Değerlendirme Sistemi, Kurye Güvenliği Sürüş Uygulaması, Sürücü e-learning Modülü, Ağır Vasıta Ekonomik Sürüş Platformu, Bağlantılı Araç Platformu, Dijital Filo Yönetimi, Elektrikli Araçlar Batarya Yönetimi gibi gelişmiş mobilite çözümleri sunan iUGO, sürücüsüz araçlara doğru giden yol haritasında, öğrenen algoritmalar ile kurulan yapay zeka çözümleri, araç ve motor kontrolü üzerine geliştirilecek modellemeler, ileri seviye çok katmanlı haritalama çalışmalarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri de yürütüyor.

Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Otokoç Otomotiv olarak 95 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz başarının temelinde yenilikçiliğe ve koşullara uyum sağlayabilmeye verdiğimiz önem bulunuyor. Dijital hizmetlerin otomotiv değer zincirinin yüzde 30-40’ını kapsayacağını ve bağlı araçların ortaya çıkaracağı yeni hizmet ve iş modelleri gelişiminin önemli bir parçası olacağını öngörüyoruz. Otokoç Otomotiv olarak, mobilitede satış, servis, araç paylaşımı, bireysel ve filo kiralama alanlarında verdiğimiz nitelikli hizmetleri günümüz trendlerine uyumlu olarak genişletmek stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda akıllı hareketlilik, elektrifikasyon, bağlantılı ve otonom araç teknolojileri, perakende teknolojileri, mobilitede müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik konularını odağımızda tutuyoruz. “Mobilite dünyasında tüm paydaşlara değer yaratan yol arkadaşı olma” misyonuyla hareket ediyor, gelecekte stratejik iş birliklerine dönüşebilecek potansiyele sahip girişimlere destek veriyoruz. iUGO yatırımını, misyonumuzu yerine getirmede güçlü bir adım olarak görüyoruz. Bu alanlardaki tohum veya erken aşama seviyesinde olan, yenilikçi tabanlı girişimleri destekleme stratejimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yatırımımız, mobilite dünyasının gelişimindeki öncülüğümüzü de pekiştiriyor.”

Bağlantılı araç projesiyle tüm araç filosu tek merkezden yönetilecek

Otokoç Otomotiv’in yakın gelecek hedefleri arasında bağlantılı araç projesi öne çıkıyor. Otokoç Otomotiv’in hem kendi filoları hem de başka şirketlerin araçlarını bağlantılı hale getirerek daha tasarruflu bir geleceğin inşa edilmesinde önemli bir rol oynayacağını kaydeden İnan Ekici, bu kapsamda iştirakleri ile birlikte önümüzdeki beş yıl içinde 50 binden fazla aracı tek merkezden yönetmeyi hedeflediklerine dikkat çekiyor. Ekici, Bağlantılı Araç Projesi ile uzun dönemli vizyonları doğrultusunda 9 ülkedeki yaklaşık 110 bini aşan araç filosunun tamamını sistem ile entegre hale getireceklerini belirtiyor.

Kısaca CASE olarak adlandırılan ve “Connected Cars – bağlantılı araçlar”, “Autonomous Cars – otonom araçlar”, “Sharing Mobility – paylaşım mobilitesi”, “Electric Cars – elektrikli araçlar” olarak sıralanan kategoriler, otomotiv endüstrisini dönüştüren trendleri temsil ediyor.

CASE çerçevesinin, çevreci, talep üzerine ve büyük kullanıcı deneyimi” seçenekleri ile müşterilerin gelişen ihtiyaçlarına yanıt veren hizmet modellerini içerdiğini kaydeden Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, Türkiye’de 5G gibi teknolojik altyapı yatırımlarının bu alandaki gelişim sürecini hızlandıracağının da altını çizdi.

iUGO CEO’su Evren Özatay ise konuyla ilgili şunları söyledi; “iUGO Teknoloji olarak, mobilite (hareketlilik) alanındaki dijital devrimin önemli bir noktasında, teknoloji yatırımları ile gelişmiş veri analizi yapan bir şirket olarak yer almaktan ötürü mutluyuz. Bağlantılı araçlar, scooter’lar, bisikletler, toplu taşıma sistemi ve telekomünikasyon altyapısından oluşan ekosistem, yeni bir ekonomi içinde bağlantılı bir dijital dünya ortaya çıkarıyor. Bu büyük endüstri, ihtiyaçlarını karşılayabilen özel bir veri platformuna ihtiyaç duyarken, platformumuz, büyük miktardaki ham veriyi katma değerli bilgiler haline dönüştürmeyi mümkün kılarak, hareketlilik ekonomisinin potansiyeline ulaşmasını sağlıyor. İşte Otokoç Otomotiv’in bu yatırımı ile ortaya çıkarılacak olan Akıllı Hareketlilik Veri Platformu, mobilite ekonomisinin gelişebileceği ve potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebileceği bir temel olacaktır. Bu yatırımın, özellikle uluslararası pazarlarda mevcudiyetimizi sağlamlaştıracağına ve yeni coğrafyalara açılma olanağı sağlayacağına inanıyoruz.”