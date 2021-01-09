Mercedes’den ön konsolda sinema etkisi: MBUX Hyperscreen

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Stuttgart’taki merkezinde n gerçekleşen dijital lansmanla markanın yeni ekran teknolojisi MBUX Hyperscreen’i resmi olarak tanıttı.

İlk olarak elektrikli model gamının tepesinde yer alacak EQS modelinde kullanılacak bu yeni ekran, modelin ön panelini soldan sağa iki A sütunu arasını neredeyse tamamen dolduracak şekilde kaplıyor.

MBUX Hyperscreen ekranının estetik ve ileri teknolojik görünümünü yapay zeka (AI) tamamlıyor. Öğrenme yeteneğine sahip yapay zeka (AI) yazılımı ile ekran ve sistemin çalışma konsepti, kullanıcısına uyum sağlıyor ve çok sayıda bilgi-eğlence, konfor ve araç işlevi için kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Bu sayede “Sıfır Katman” adı verilen çözüm sayesinde kullanıcının alt menüler arasında gezinmesine veya sesli komutlar vermesine gerek kalmıyor. En önemli uygulamalar durum ve içeriğe bağlı olarak her zaman en üstte sunuluyor. EQS, söz konusu çözüm sayesinde kumanda karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Üstelik MBUX Hyperscreen sadece sürücünün değil, aynı zamanda yolcunun da hayatını kolaylaştıran bir yardımcı olarak devreye giriyor. Ön yolcuya, kendine ait bir ekran ve kullanım alanı sunuluyor.

MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), bir Mercedes-Benz otomobilinin kullanımını önemli oranda kolaylaştırıyor. İlk olarak 2018 yılında güncel A-Serisi’nde tanıtılarak kullanıma sunulan MBUX, bugün gelinen noktada 1,8 milyondan fazla Mercedes-Benz binek otomobilinde kullanılıyor. Şirketin hafif ticari araç bölümü de MBUX’ten yararlanmaya başlıyor. MBUX’in öğrenme özelliğine sahip sistemin ikinci nesli ise, kısa bir süre önce Yeni S-Serisi’nde kullanıma sunuldu. Söz konusu benzersiz çözümün bir sonraki büyük adımı olan MBUX Hyperscreen ise Yeni EQS’te isteğe bağlı olarak sunularak ürün gamındaki yerini alacak.

Duygusal görselleştirme

MBUX Hyperscreen, dijital ile analog tasarımın birlikteliğinin en gelişmiş halini simgeliyor. Kusursuz bir şekilde birleşen çok sayıdaki ekran, etkileyici ve kavisli bir ekran şeridi oluşturuyor. Büyük dijital ekrana analog havalandırma ızgaralarının entegre edilmesiyle dijital dünya ile fiziksel dünya birleşip, bütünleşiyor.

MBUX Hyperscreen, tek parça plastik bir çerçeve ile çevreleniyor. Çerçevenin görünen yüzeyi üç katmanlı işlemle “Silver Shadow” olarak boyanıyor. Bu üç katmanlı kaplama sistemi son derece ince ara katmanlar sayesinde yüksek kalite algısı sağlıyor. MBUX Hyperscreen ekranının alt kenarına entegre edilen ortam aydınlatması, ekran havada süzülüyormuş hissi yaratıyor.

Yolcuya ait ekran ve kumanda bölümü, yolculuğu daha keyifli ve eğlenceli kılıyor. Ekran içeriğini yedi farklı profile kadar kişiselleştirilebilmek mümkün. Sürüş esnasında eğlence fonksiyonları, yasal düzenlemeler çerçevesinde sadece yolcu ekranında kullanılabiliyor. Ön yolcu koltuğu boş olduğunda bu ekran dijital dekoratif bir görünüm kazanıyor. Böyle bir durumda ekranda Mercedes-Benz içeriği ile hareketli yıldızlar görüntüleniyor.

Son derece parlak bir görüntü için orta ekranda ve yolcu ekranında OLED teknolojisi kullanılıyor. Bu bölümde her bir görüntü noktası bağımsız olarak aydınlatılıyor. Kullanılmayan görüntü pikselleri kapalı kalarak koyu siyah görüntü sağlıyorlar. Aktif OLED pikselleri ise renkleri yüksek parlaklık ile yayılıyor ve yüksek kontrast değerleri sağlıyor. Böylece görüş açısı ve aydınlatma koşullarından bağımsız olarak her zaman net bir görüntü elde ediliyor.

Söz konusu görüntü teknolojisi son derece canlı ve etkileyici bir görüntüyü beraberinde getiriyor. Baştan sona tüm grafikler, yeni bir mavi/turuncu renk şemasıyla oluşturuluyor. İki adet yuvarlak göstergeden oluşan klasik gösterge paneli görünümü yeniden yorumlanıyor.

Özel bağlantı noktalarına sahip net ve pürüzsüz ekran tasarımı sayesinde MBUX Hyperscreen, sezgisel ve kullanımı kolay bir yapı sunuyor. EV (Elektrikli Araç) moduna ait görüntü stili buna bir örnek. Hızlanma veya enerji geri kazanımı gibi elektrikli sürüşe ait önemli fonksiyonlar, hareketli parantezlerle canlandırılıyor ve böylece daha anlaşılabilir bir bilgi akışı sağlanıyor. Mercek şeklindeki bir nesne, bu parantezler arasında hareket ederek yerçekimini takip ediyor ve böylece G-Force kuvvetlerini gerçekçi bir şekilde canlandırıyor.

Yapay zeka sayesinde kişiselleştirilmiş öneriler

Bilgi-eğlence sistemleri çok sayıda kapsamlı işlev kullanıma sunuyor. Genelde bunları kontrol etmek adına birkaç hamle yapmak gerekiyor. Mercedes-Benz, söz konusu hamle sayısını azaltmak için yapay zeka yardımıyla duruma duyarlı bir kullanıcı arayüzü geliştirdi.

Yapay zeka tarafından desteklenen MBUX sistemi, kullanıcı için doğru zamanda doğru işlevleri proaktif şekilde görüntülüyor. Duruma duyarlı zekayla, çevredeki ve kullanıcı davranışındaki değişikliklerle sürekli olarak optimize ediliyor. Sıfır katman olarak adlandırılan çözümde, kullanıcıya tüm MBUX sisteminden ve ilgili hizmetlerden toplanan dinamik içerik ile MBUX bilgi mimarisinin en üst seviyesi sunuluyor.

Mercedes-Benz, ilk nesil MBUX’in müşteri kullanım davranışlarına göre çoğu örnekte kullanım yoğunluğu, “Navigasyon”, “Radyo/Medya” ve “Telefon” olarak sıralanıyor. Bu nedenle tam bir işlevsellik adına navigasyon uygulaması her zaman ekranın merkezinde yer alıyor.

Aktif masaj programından doğum günü hatırlatıcısına ve hatta yapılacaklar listesi önerisine kadar 20’nin üzerinde işlev, kullanıcıyla ilgili olması halinde yapay zeka yardımıyla otomatik olarak sunuluyor. Geliştiriciler, sıfır katmanda gösterilen bu öneri modüllerini kurum içinde “Sihirli Modüller” olarak adlandırıyor.

Aşağıda kullanıcıya yönelik dört farklı kullanım önerisi bulunuyor. Kullanıcı, ilgili öneriyi tek bir tıklama ile kabul edebiliyor veya reddedebiliyor.

Örneğin kullanıcı Salı akşamları eve giderken her zaman belirli bir arkadaşını arama alışkanlığına sahipse, haftanın o günü ve günün o saatinde ilgili bir arama yapma önerisi geliyor. Sisteme kayıtlı olması halinde kişisel bilgilerin bulunduğu bir kartvizit görünüyor ve görüntüsü beliriyor. Tüm MBUX önerileri kullanıcının profiliyle bağlantılı olarak sunuluyor. Örneğin EQS’i Salı gecesi bir başkası kullanıyorsa ilgili öneri yapılmıyor. Bunun yerine, o anki kullanıcının tercihlerine uygun bir öneri sunuluyor.

EQS sürücüsü, kış aylarında “Hot Stone” masaj işlevini düzenli olarak kullanıyorsa, sistem kış sıcaklıklarında konfor işlevini öğreniyor ve otomatik olarak öneriyor.

Ya da kullanıcı direksiyon ısıtması veya koltuk için diğer yüzeylerin ısıtması gibi özellikleri düzenli olarak açıyor ise, sistem kullanıcının koltuk ısıtması düğmesine basmasıyla kullanıcıya ilgili öneriyi sunuyor.

Daha fazla yerden yükseklik sağlamak için EQS yükseltilebiliyor. Bu, dik garaj girişleri için son derece pratik bir özellik. MBUX, kullanıcının “Araç Yükseltme” işlevini kullandığı GPS konumunu hafızasına alıyor. Araç, ilgili GPS konumuna tekrar yaklaştığında MBUX, EQS’i yükseltmeyi öneriyor.

İlginç özellikler ve dikkat çekici rakamlar

• MBUX Hyperscreen ile birkaç ekran kusursuz bir şekilde birleşiyor. 141 santimetre genişliğinde, kavisli tek bir ekran şeridi oluşturuyor. Yolcular 2,432.11 cm2 ekran alanından yararlanabiliyor.

• Büyük ekran camı 650°C ısıda kalıplanarak üç boyutlu olacak şekilde kavisli bir forma sokuluyor. Bu işlem, ekran camının yarıçapından bağımsız olarak aracın tüm genişliği boyunca kesintisiz bir görünüm sunmasını sağlıyor.

• Kullanıcının en önemli uygulamalara ulaşmak için ana menü seviyesinde gezinmesi yeterli oluyor. Mercedes-Benz buna, “Sıfır Katman” adını veriyor.

• Kullanım sırasında dokunmatik geri bildirim için ekranın altında toplam 12 adet etkinleştirici bulunuyor. Kullanıcı, parmağını belirli noktalara temas ettirmesiyle ekran camında bir titreşim tetikleniyor.

• Ekran camının iki kaplaması yansımaları azaltıyor ve temizliği kolaylaştırıyor. Eğimli camın kendisi çizilmeye dayanıklı alüminyum silikattan oluşuyor.

• Güvenlik önlemleri olarak yan eşik açıklıkları ve önceden belirlenen kırılma noktalarındaki petek doku sayesinde çarpışma anında eğilen beş adet tutucu devreye giriyor.

• MBUX, 8 çekirdekli CPU, 24 gigabayt RAM ve saniyede 46,4 GB RAM bellek bant genişliği gibi teknik özelliklerle öne çıkıyor.

• 1 adet çok işlevli kamera ve 1 adet ışık sensörünün ölçüm verileri ile ekran parlaklığı ortam koşullarına uyarlanıyor.

• Ekran, ön yolcu için 7 adede kadar profil ile kişiselleştirilebiliyor.