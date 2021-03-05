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Fiat Professional’dan sıfır faizli kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat Professional, mart ayı kampanyasını duyurdu.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino’nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için “Uzatılmış Garantili Kredi” sunuluyor. Fiat Professional’ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 100 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor.

Bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan Fiorino “Eko”, 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL’lik fiyatla satın alınabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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