Fiat Professional’dan sıfır faizli kampanya

CARMEDYA.COM – Fiat Professional, mart ayı kampanyasını duyurdu.

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino’nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için “Uzatılmış Garantili Kredi” sunuluyor. Fiat Professional’ın avantajlı kampanyasıyla Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 100 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi de kullanılabiliyor.

Bu ay sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan Fiorino “Eko”, 15 bin TL nakit indirimi ve 109 bin 900 TL’lik fiyatla satın alınabiliyor.