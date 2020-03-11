Citroen Türkiye yükselişte

CARMEDYA.COM – Citroën Türkiye, 2019 yılının son çeyreğinde yakaladığı büyüme ivmesini, C5 Aircross SUV modelinin performansı ile 2020 yılının ilk iki ayında da devam ettirdi.

Şubat ayında 1.875 adetlik satış ile yüzde 4 pazar payına ulaşan Citroën Türkiye, ilk iki ayda markalar sıralamasında da beş basamak atlayarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yeni Berlingo’yu, yılın son çeyreğinde de C5 Aircross SUV’u tüketicilerle buluşturan marka, 2019 yılını yüzde 2,5 pazar payı ile kapatmıştı. 2020 yılına da hızlı giren Citroën, ilk iki ayda gerçekleştirdiği toplam 2 bin 709 satış ile markalar sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselerek pazar payını yüzde 3.6’ya çıkardı.

Yeni C5 Aircross SUV, şubat ayında kendi segmentinin podyumuna yükseldi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan C5 Aircross SUV, hızlı yükselişini sürdürerek şubat ayında 1046 satış ile C-SUV segmentinde ilk üç marka arasında yerini aldı.