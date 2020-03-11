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Citroen Türkiye yükselişte

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroën Türkiye, 2019 yılının son çeyreğinde yakaladığı büyüme ivmesini, C5 Aircross SUV modelinin performansı ile 2020 yılının ilk iki ayında da devam ettirdi.

Şubat ayında 1.875 adetlik satış ile yüzde 4 pazar payına ulaşan Citroën Türkiye, ilk iki ayda markalar sıralamasında da beş basamak atlayarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yeni Berlingo’yu, yılın son çeyreğinde de C5 Aircross SUV’u tüketicilerle buluşturan marka, 2019 yılını yüzde 2,5 pazar payı ile kapatmıştı. 2020 yılına da hızlı giren Citroën, ilk iki ayda gerçekleştirdiği toplam 2 bin 709 satış ile markalar sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselerek pazar payını yüzde 3.6’ya çıkardı.

Yeni C5 Aircross SUV, şubat ayında kendi segmentinin podyumuna yükseldi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan C5 Aircross SUV, hızlı yükselişini sürdürerek şubat ayında 1046 satış ile C-SUV segmentinde ilk üç marka arasında yerini aldı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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