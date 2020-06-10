Brisa 4. kez CDP Türkiye İklim Değişikliği Lideri oldu

CARMEDYA.COM – Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu CDP tarafından lider kurumlar arasında gösterildi.

Brisa’nın 2019 yılı iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya yönelik çalışmaları, CDP’nin İklim Değişikliği Programında “A-” derecelendirme notunu aldı ve “CDP Türkiye İklim Değişikliği Lideri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Brisa Türkiye’de 5 İklim Lideri firmadan biri oldu.

Aynı zamanda CDP, iklim değişikliği risklerinin azaltılarak yönetilmesini hedefleyen ve tedarik zincirindeki iş birlikleri performansının raporlanmasına yönelik programını bu yıl Türkiye’de ilk kez başlattı. Brisa “Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi’ kategorisinde de ‘A’ notunu alarak bu ödül sınıfında yer alan lider şirketler arasına girdi ve Türkiye’de bu başarıyı elde eden tek şirket oldu.

Cevdet Alemdar – CEO / Brisa

9 Haziran günü düzenlenen ve ödül töreninin de çevrimiçi olarak yapıldığı CDP İklim Değişikliği Konferansı’nda ‘İklim Değişikliğinin İş Stratejilerine Etkisi – Liderler Paneli’ adlı oturumunda konuşmacı olarak yer alan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa CEO’su Cevdet Alemdar şunları söyledi; “COVID-19 küresel salgınının da gözler önüne serdiği üzere hepimizin dünyanın geleceği için sorumluluk almamız şart. Biz Brisa olarak gönülden bir yaklaşımla çözümün parçası oluyoruz. Biz diyoruz ki “Brimiz Hepimiz İçin”. Brisa’nın “bir”leri önce Türkiye’ye ve sonra insanlığa hizmet için. İklim değişikliğiyle mücadele programını son 15 yıldır somut projelerle, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak istikrarla yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğunda, daha 1990’lı yıllarda, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci ISO14001 sertifikasyonunu alan Brisa, bugün Ar-Ge çalışmalarımız ve dijitalleşmemizden yararlanarak yol almaya, yol açmaya devam ediyor. Birçok çalışmamızdan yalnızca iki örnek vereyim. İlki; kaçak emisyonların önlenmesini sağlayan ve enerji tüketimini önden tahmin eden veri analitiği sistemleriyle ISO50001 Enerji Yönetim Sistemlerimiz. İkincisi ise suyun daha verimli kullanılması ve atık suyun geri kazanımı projelerimizle tüketimimizi uzun soluklu projelerle %53 azaltmamız ve bununla geçen yıl Bridgestone Global Ödülü almamız. Şimdi de CDP İklim Değişikliği projesinde dördüncü kez Türkiye’de İklim Lideri şirket olarak, tedarikçi iletişimi kategorisinde de Global lider şirketlerden biri olarak açıklanıyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızın takdirlerle, ödüllerle taçlandırıldığı için teveccühle teşekkür ediyoruz. Şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in de stratejik öncelikleri arasında gösterilen sürdürülebilirlik alanında Brisa olarak sağladığımız bu başarı ve ülkemize kazandırdığımız global liderlik bizlere gurur ve gelecek yıllar için motivasyon veriyor.”

Brisa 2005 yılından beri karbon salım verilerini takip ediyor ve 2011 yılından beri CDP’ye karbon salımı ve su raporlaması yapıyor. Şirket karbon salımında 2020 yılında hedeflediği birim üretim başına karbon salımının 2005 yılında göre %25 azaltılması hedefini, 2019 yılı itibarıyla 6 puan üzerinde %31 düşüşle gerçekleştirdi. 2020 yılındaki su tüketim hedefini ise 2008 yılına göre %61 azaltmak olarak belirleyen Şirket, 2019 yılında %53 oranında tasarruf etmeyi başardı. Brisa, 2019 yılında hayata geçirdiği toplam 421 projenin de katkısıyla, enerji tasarruf çalışmalarına başladığı ilk yıl olan 2008 yılına oranla, %40 daha fazla enerji tasarrufu sağladı.

Brisa 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldı. 2017 yılında ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan Türkiye ve Avrupa’daki ilk şirket oldu. 2017’de CDP Su programında “A-” derecelendirme notu ile Türkiye “Liderlik” sınıflandırmasında yer aldı. 2015 yılından Ekim 2020 dönemine kadar kesintisiz olarak ‘Borsa Istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.