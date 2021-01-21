Toyota Gazoo Racing galibiyetle başlamak istiyor

CARMEDYA.COM – Toyota Gazoo Racing, 2021 Dünya Ralli Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Takım, 21-24 Ocak’ta gerçekleştirilecek sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi’nde galibiyete odaklandı.

Toyota’nın WRC’de mücadele eden takımı, bu yıl da üç Toyota Yaris WRC aracıyla mücadele edecek.

Geçtiğimiz yılki başarılı takım kadrosunu koruyan Toyota Gazoo Racing, 2021 sezonu boyunca da yedi kez Dünya Şampiyonu ve son şampiyon Sébastien Ogier, geçen yılın ikincisi Elfyn Evans ve yükselen yıldız Kalle Rovanperä ile yarışacak.

Kış koşullarında gerçekleştirilen efsanevi Monte Carlo Rallisi’ni yedi kez kazanan Ogier, Fransız Alplerinde yer alan memleketi Gap’teki mücadelede bir kez daha zirveyi hedefleyecek.

WRC takviminin en eski yarışı olan Monte Carlo Rallisi, bu sezon 110. yıl dönümünü kutlayacak. Sadece tek bir etapta dahi kuru asfalttan, kar ve buza dönüşebilen yollarıyla birlikte en zorlu rallilerden olan Monte Carlo’da bir kez daha lastik seçimi en kritik unsurlardan olacak. Ralli, 21 Ocak Perşembe öğleden sonra Gap’in kuzeyindeki etaplarla başlayacak. Rallinin son günü ise Prensliğin daha batı bölümündeki etaplarla tamamlanacak.

Ralli öncesi değerlendirmeler yapan yeni Takım Kaptanı Jari-Matti Latvala, “Takımdaki atmosfer çok iyi. Geçtiğimiz yıl tüm pilotlarımız Yaris WRC ile ilk kez yarışmışlardı ve buna rağmen Ogier ile Evans galibiyet için mücadele ettiler. Şimdi ise otomobili daha iyi tanıyorlar ve daha avantajlı bir pozisyondalar. Monte Carlo hepimizin bildiği gibi yılın en zorlayıcı rallilerinden biri ve hava şartları her zaman sürprizler yapabiliyor. Ama biz takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz” dedi.

Son Pilotlar Şampiyonu Sébastien Ogier ise, “Herkesin bildiği gibi Monte-Carlo Rallisi en çok kazanmak istediğim rallidir. Ancak burada zorlu şartlardan dolayı kazanmak çok zordur ve bunun için akıllıca hareket etmelisiniz. Bu sezona Yaris WRC ile bazı ralliler yaparak hazırlandım ve bu bana daha fazla güven verdi” diye konuştu.