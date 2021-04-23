Seat’tan Zubizu’ya özel servis kampanyası

CARMEDYA.COM – Seat, 5 yaş ve üzeri Ibiza modellerinde, Zubizu kullanıcılarına özel servis kampanyası düzenliyor.

Tüm Zubizu üyeleri için geçerli olan bu kampanyada periyodik bakım işlemi 795 TL tavsiye edilen fiyatla sunuluyor.

29 Nisan’a kadar geçerli olan bu kampanya ile Seat sahipleri yağ filtresi, polen filtresi, karter tapası, hava filtresi değişimlerini içeren periyodik bakım işlemlerinde yüzde 30’a varan; işçilik ve motor yağında ise yüzde 20’ye varan tavsiye edilen indirimlerden faydalanabiliyor.