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Seat’tan Zubizu’ya özel servis kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Seat, 5 yaş ve üzeri Ibiza modellerinde, Zubizu kullanıcılarına özel servis kampanyası düzenliyor.

Tüm Zubizu üyeleri için geçerli olan bu kampanyada periyodik bakım işlemi 795 TL tavsiye edilen fiyatla sunuluyor.

29 Nisan’a kadar geçerli olan bu kampanya ile Seat sahipleri yağ filtresi, polen filtresi, karter tapası, hava filtresi değişimlerini içeren periyodik bakım işlemlerinde yüzde 30’a varan; işçilik ve motor yağında ise yüzde 20’ye varan tavsiye edilen indirimlerden faydalanabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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