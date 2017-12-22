CARMEDYA.COM – İspanya deyince aklınıza ilk ne geliyor? Tapas, sangria, Flamenko, futbol, Pablo Picasso ve eğer otomobil tutkunuysanız; Seat…

Bu hafta Seat’ın, eski İbiza’dan tamamen farklı olarak, adeta küçük bir Leon gibi ürettiği yeni modelini sürdüm. Yapılan araştırmalara göre biz kadınlar araba satın alırken, bazı kriterleri ön planda tutuyoruz.

YAZI: ŞEBNEM DOĞAN

*Otomatik vites

*Park sensörü

*Bagaj genişliği

*Konfor aksesuarları

*Yakıt tüketimi

Bakalım yeni Seat İbiza, biz kadınların yukarıda saydığım beklentilerine ne kadar yanıt veriyor?

OTOMATİK Mİ-DÜZ MÜ?

Benim kullandığım, Seat İbiza 1.0 95 HP Style, düz vites bir otomobil. Otomatik vites seviyoruz evet ama daha önceki yazımda da belirttiğim gibi, tamamen trafiğin sebep olduğu yorgunluktan. Bu tercihin, kadınların düz vites kullanamamasıyla bir ilgisi kalmadı artık. Diğer özellikleri tatmin ettiğinde, vites konusunda çok da ısrarcı olmaya gerek yok bence. Hem, bir üst donanımda DSG yani “hızlandırılmış manuel vites” seçeneği mevcut.

FARKI FİYATI!

Yeni İbiza, kendi segmentinde yarıştığı araçlara göre daha ekonomik bir rakamla karşımıza çıkıyor. Benim sürdüğüm bu model 79 bin TL! Aynı sınıfta rakibi Polo’ya göre 20 bin lira daha ucuz mesela. Bu mu ekonomik demeyin, ülkemizde otomobillere uygulanan yüksek vergi, bu fiyatlandırmalarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Yurtdışında, “ekonomik, küçük, konforlu aile arabası” olarak pazarlanan pek çok modele, biz maalesef ki lüks bir araca ödenmesi gereken fiyatlarla, sahip olabiliyoruz. Standart paket fiyatları, belli bir sınırda tutuluyor ama bu sefer de istenilen her özellik için, kesenin ağzını açmak gerekiyor. Örneğin, kadınların otomobil tercihinde etkili olduğu söylenen bir diğer etken olan park sensörü, bu modelde yok. Opsiyonel olarak eklemek istediğinizde de aracın fiyatı da otomatik olarak artıyor. Diğer taraftan, biz hanımların sevdiği bir diğer özellik olan, yokuş kalkış destek sistemi, yeni Seat İbiza’da standart olarak mevcut.

Geçelim bir diğer maddeye, bagaj genişliği. Bu araba, iç hacim ve bagaj genişliği olarak, sınıfının da vaat ettiği gibi, şehir içi ekonomik kullanım ya da ailenin ikinci arabası olarak tercih edilebilecek bir model. Sizin ve ailenizin, günlük ve kısa süreli kullanımı için yeterli bir bagaj genişliğine sahip. Ama çocuğun antrenman çantası, sizin yedek ayakkabılarınız bagajda sürekli misafir olamaz!