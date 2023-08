Citroen My Ami Buggy online satışa açılıyor

CARMEDYA.COM – Citroen Ami model gamına yeni eklenen My Ami Buggy, 8 Ağustos’tan itibaren 399 bin TL’lik satış fiyatıyla online satışa açılıyor.

2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, toplam 34 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de yaklaşık 1.5 senelik süreç sonunda 1000 adetten fazla Citroen Ami satışı gerçekleştirilirken, sınırlı sayıda üretilen My Ami Buggy için markanın online satış kanallarından, kapora verilerek satın alınabilecek

“2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu doldurduk”

Aralık 2021’de kurumsal, Mart 2022’de de bireysel müşterilere satışları başlayan Citroen Ami ile ilgili olarak Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Online satışa sunduğumuz ilk araç olan Ami modelimizin Aralık 2021’de ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmış ve ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşterimiz ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerimizin de eklenmesiyle, yaklaşık 1.5 yıllık sürede 2 bin 163 adet Citroen Ami satışı gerçekleştirdik” dedi. Citroen Ami’nin Türkiye’ye sağladığı avantajlardan da bahseden Selen Alkım; “0 emisyon mobilite çözümleri arasında 2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu doldurduğumuz Ami modelimize olan yoğun talep devam ediyor. Ami modelimizdeki satış başarımız ile Citroen globalin dikkatini çekerek hem ülkemizde elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı görmüş olduk, hem de daha üst segmentlerde elektrikli araç sağlayabilmek için elimizi kuvvetlendirdik. Farklı versiyonlarla zenginleştirdiğimiz Ami’nin şimdi de daha özgür ruhlu My Ami Buggy serisini satışa sunarak bu başarımızı yeni bir seviyeye taşıyoruz. Sadece 9 ülke için toplamda 1000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedini Türkiye için rezerve ederek önemli bir pazar olduğumuz bir kez daha gösteriyoruz” dedi.

Citroen My Ami Buggy, haki gövde rengi ve siyah koruyucu eklemelerle maceracı bir görünüm sergiliyor. Güçlendirilmiş tamponlar, gövde altı korumaları, far çerçeveleri, çamurluk kemerleri, marşpiye kaplamaları ve arka spoyler gibi eklemeler bu modele özgünlük kazandırıyor. Hem gövdede hem de iç mekandaki parlak sarı noktalarla canlılık sağlanıyor. Dış tasarımda ön paneldeki kabartma ve çamurluk kemerlerindeki yön okları dikkat çekerken, iç tasarımda eşya kutuları, “kapı” açma kayışları, çanta kancaları, koltuklarda ve halılardaki dikişlerde asit sarısı rengine rastlanıyor.

Doğanın içinde ferah bir seyahat

Citroen My Ami Buggy, hayat koşuşturmasından uzaklaşıp keyifli zaman geçirmek için tasarlanan, son derece özgün bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Citroen mühendisleri, güçlü bir karaktere sahip, elektrikli ve kullanımı kolay bir araç arayanlar için özgün Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma özelliği taşıyor.

Geleneksel kapıları ve tavanı olmayan Citroen My Ami Buggy ile çevrenin keyfi sürülebiliyor ve özgürlük duygusuyla doğa olabildiğince çok hissedilebiliyor. Çetinleşen hava koşullarına karşı koruyucu donanımlar da tercih edilebiliyor. Örneğin, fermuarlı yeni plastik kapaklar, yolcuları dış etkenlerden korumak için tasarlandı. Bu, rüzgar, soğuk veya yağmur gibi olumsuz hava koşullarında neredeyse kapalı bir yolcu bölmesi sağlamak üzere tavan korumasına ek olarak sunuluyor. Günlük kullanımda, yolcular temiz hava almak istediğinde, kılıflar arkaya, koltukların yanına doğru katlanarak, çıtçıtlar ile kapı direklerine sabitleniyor. Yaz ortasında ise tamamen sökülebiliyor.

Yeni bir tavan kapama sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor. Fermuarlı, siyah renkli, su geçirmeyen bir kanopi olan tavan aksesuarı pratik ve kolay kullanım sağlıyor. Oldukça esnek tavan kaplaması sayesinde tasarıma tamamen entegre olan bu kumaş, araca bütünsel bir tarz kazandırıyor. Ayrıca sürüş sırasında daha az hava girişi sağlıyor. Katlanıp aracın arkasına çıtçıtlı düğmelerle sabitlenebiliyor.

Şeffaf tenteleri ve açılır tavanı sabitlemek için kapı ve tavan çerçeveleri de araca eklendi. Böylece düzgün bir görünüm için gövdeyle sorunsuz bir şekilde bütünleşme sağlanıyor. Önde, tavan çerçevesi bir güneşlik oluşturacak şekilde uzatılabiliyor. Bu, “My Ami Buggy”nin eğlence yönünün altını çiziyor. Yollarda özgürce hareket etmek isteyen macera ruhlu kullanıcılar, Citroen My Ami Buggy ile sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracına sahip olacaklar.

Yolcu kabininde özgürlük hissi

Citroen Ami’nin karakteristik iç mekan özellikleri My Ami Buggy’deki özel detaylarla farklılaşıyor. Direksiyon kolonuna entegre edilmiş gösterge ünitesi, retro bir his veren yeni bir siperliğe sahip. Özgün dekoratif tasarımlı mobil çanta aksesuarı, direksiyon simidinin ortasındaki oyuğa sığdırılabiliyor. Direksiyon kollarındaki klipsli bölmelerden de sabitlenebiliyor. Fermuarlı ek saklama bölmesi, kişisel eşyaları saklamak için kullanılabiliyor ve kabinden çıkarken sürücü tarafından taşınabiliyor. Ami hoparlörü ve yeni aksesuarlarla My Ami Buggy tamamlanıyor. “Ultimate Ears Boom” adındaki Bluetooth hoparlör, su geçirmeyen sağlam yapısı, 15 saatlik pil ömrü, her yere kolayca taşınabilen portatif, hafif yapısına ek olarak güçlü ve sürükleyici 360 derecelik ses deneyimiyle müzikseverlerin beklentilerini karşılıyor. Yolculuk esnasında bu hoparlör, direksiyon simidine yakın, kendine özel olarak tasarlanan yuvaya yerleştirilebiliyor.

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkânı

Yüzde 100 elektrikli Citroen My Ami Buggy, 45 km/s’ye kadar hızlara ulaşabilen, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektrikli motoru sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan, 2.41 metre uzunluğunda, dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşiğinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için 4 saat yeterli oluyor. Citroen My Ami Buggy’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen My Ami Buggy ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.