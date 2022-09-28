BMW XM yollara çıkmaya hazır

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin yüksek performans markası M, 50’nci yaş kutlamalarına BMW XM ile devam ediyor.

Markanın geçtiğimiz yaz tanıtılan konsept modeli 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motoru ve sıra dışı tasarımıyla 2023’te yollara çıkmaya hazır. BMW M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip BMW XM, M tarihinin de ilk M HYBRID motorunu kullanacak.

Birden fazla M otomobili ve motorunun üretimine ev sahipliği yapmış BMW Group’un Amerika’daki Spartanburg Fabrikası’nda 2023’ün ilk çeyreğinde üretimine başlanacak olan BMW XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip. M ruhunu yansıtan yüksek devir çevirme karakteriyle öne çıkan BMW XM, M HYBRID motor teknolojisi ve 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşıyor. Tamamen elektrikle 82-88 km gidebilen ve 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüş sunan BMW XM, karma olarak 1.5-1.6 lt/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Güçlü M hatları

BMW’nin yeni tasarım anlayışıyla şekillenen BMW XM, SAV formlarındaki kaslı gövdesi, sportif silüeti ve çarpıcı arka tasarımıyla gelecekten izler taşıyor.

BMW’nin lüks segmentteki modellerinde kullanılan iki ayrı üniteye ayrılmış farları ve aydınlatmalı dev BMW böbrek ızgaraları BMW XM’in lüks ve çarpıcı duruşunu destekliyor.

Uzun aks aralığı, güçlü oranlar ve modele özgü tasarlanmış 21 inç boyutundaki jantlar otomobilin yan profildeki güçlü görünümünü desteklerken hafif alaşımlı, M departmanı imzalı 23 inç jantlar ise BMW XM’i hem sürüş hem de görünüm bakımından farklı kılıyor.

Dikey tasarımlı, M çift çıkış egzozlar, alışılmışın dışında tasarlanmış maksimum aerodinamiğe uygun rüzgarlık ve dik arka cam BMW XM’in arka görünümünü oluşturuyor. LED teknolojisine sahip arka farlarının heykelsi tasarımı ise otomobilin güçlü duruşuna gönderme yapıyor.

Lüks ve iddialı kabin

Üç boyutlu prizma yapısına ve göz alıcı aydınlatmaya sahip tavan döşemesi BMW XM’in içindeki atmosferi tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Yeni Vintage Deri ile kaplı gösterge ve kapı panelleri için dört farklı donanım çeşidi sunuluyor.

BMW XM, M modellerine özgü BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ile vites değiştirme ışığı dahil tüm sürüşle ilgili detayları 12.3 inç boyutundaki yeni grafiklere sahip gösterge ekranıyla sürücüsüne yansıtıyor. Araç kurulumu ve lastik durumu gibi M otomobillerine özel widgetlar ise 14.9 inç büyüklüğündeki multimedya ekrandan görülüyor.

BMW XM, BMW Operating System 8 ile birlikte geliyor. M otomobillerine özgü bilgilerin de yer aldığı Head-Up Display, BMW Personal Asistant ve BMW Curved Screen bu sistemin çatısı altında buluşuyor. Ayrıca bu sistem Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor.

BMW XM’de tavana monte edilmiş hoparlörlere sahip Bowers&Wilkins ses sistemi otomobilin iç mekan tasarımını bir üst düzeye taşırken; BMW Group’un film müziği bestecisi Hans Zimmer’in M HYBRID sürüşü için özel olarak geliştirdiği BMW IconicSounds Electric ile BMW XM’in sürüş keyfi daha da artırıyor.

Performanslı ve konforlu sürüşe imkan tanıyan yeni şasi

BMW XM kabininde sunduğu konfor ve sürüş keyfini M’e özel geliştirilmiş altyapısından alıyor. Otomobilin bulunduğu segment ötesinde bir tecrübe sunan bu teknoloji sürücülerin M Setup menüsünü kullanarak kendi sürüş karakterine göre ayar yapmasına da imkan tanıyor.

Şehir içi kullanımdan engebeli arazi yollarına, otoyol sürüşünden ağır zeminde maksimum hareket kabiliyetine ve daha farklı şartlarda M dinamizmini sunan bu gelişmiş sistem aktarma organlarıyla son derece güvenli biçimde çalışarak en üst düzeyde yol tutuş kabiliyeti oluşturuyor.

BMW M HYBRID

Yeni geliştirilmiş 4.4 litrelik, V8 silindirli, TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı geleneksel motor 489 beygir güç üretirken, 8 ileri M Steptronic şanzımana monte edilmiş elektrik motoru 197 beygir güç çıkışına sahip. M tarihinde bir ilk olan M HYBRID ünite böylelikle toplamda 653 beygir ve 800 Nm’ye ulaşan bir güç çıkışı elde ediyor. Motorlar arasında akıllıca yönetilen güç etkileşimi ile tüm sürüş modlarında M departmanına layık bir performansın ortaya çıkması sağlanıyor. İlk hareket anından itibaren hissedilen elektrik ve içten yanmalı motorun açığa çıkarttığı gücün kombinasyonu sayesinde BMW XM 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.3 saniyede tamamlıyor. Bu esnada sekiz silindirli bir motor için nadir görülen duygusal çekiciliğe sahip enerji yüklü bir film müziği BMW XM’e eşlik ediyor.

İlk defa bir M otomobilinde kullanılan asimetrik şekilli egzozlar, elektronik olarak kontrol edilebiliyor.

2023’ün son çeyreğinde BMW XM’in ürün gamında yerini alması planlanan BMW XM LABEL RED ise bu serinin en güçlüsü olacak. BMW XM LABEL RED toplamda ürettiği 748 beygir güç ve maksimum 1000 Nm’ye varan tork değeriyle SAV segmentindeki dengeleri değiştiriyor.

BMW XM kompakt tasarımlı yüksek voltajlı lityum iyon batarya paketlerini gövdesinin altında taşıyor. Böylelikle yere yakın ağırlık merkezi ile BMW XM performanslı sürüş esnasında maksimum dinamizmi kullanıcısına yansıtarak BMW sürüş keyfini daha önce tecrübe edilmemiş bir seviyeye çıkarmayı başarıyor.

Ayrıca BMW XM’de şasi, direksiyon, fren sistemi, M xDrive ve enerji geri kazanım ayarlarına doğrudan erişim adına tasarlanmış M otomobillerine özel işletim konsepti yer alıyor. Direksiyonda yer alan iki farklı M düğmesi, sürücü tarafından oluşturulan sürüş profillerine doğrudan ulaşımı sağlıyor. Bu düğme sayesinde ekran içeriği ve sürücü yardım sistemleri de dilenildiği gibi konfigüre edilebiliyor.

M otomobilleri için M mühendisleri tarafından özel olarak geliştirilmiş çekişi, çevikliği ve yön dengesini en üst düzeye çıkaran M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi, M Setup menüsünden seçilebilen 4WD Sand da dahil olmak üzere üç farklı modu bir arada sunuyor.

BMW XM’de standart sunulan adaptif M süspansiyonlar, elektrikli olarak kabin içinden sürüş koşuluna göre kontrol edilebilirken aktif stabilizasyonu da beraberinde getiriyor.

En geniş ve otomatik sürüş ile park etme özelliklerine sahip ilk M otomobili

BMW XM, bugüne kadar üretilen M otomobilleri arasında en geniş otomatik sürüş ve park sistemine sahip model olarak öne çıkıyor. BMW XM’de, içerisinde Geri Sürüş Asistanı ve otomobilin çevresini park alanında 3 boyutlu gösterme imkanı sunan Park Asistan Plus donanımına ek olarak; Ön Çarpışma Uyarısı, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Dur&Kalk Fonksiyonlu Aktif Cruise Kontrol gibi gelişmiş özellikleri içeren Sürüş Asistanı Professional donanımı da standart olarak sunuluyor.