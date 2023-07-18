Nissan Formula E Takımı Roma’da podyuma çıktı

CARMEDYA.COM – Nissan Formula E Takımı, 2022/23 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’ndaki ilk podyum derecesini Roma E-Prix’sinde, pilotu Norman Nato ile elde etti.

Sezonun pazar günü gerçekleştirilen 14. yarışına üçüncü sırada başlayan Fransız pilot, yarışın başlarında ikinci sıraya yükseldi ve yarış boyunca rekabetçi temposunu koruyarak son turlarda podyuma çıkmak için harika bir savunma sürüşü sergiledi. 24 tur süren yarışın sonunda Nissan Formula E takımı sezonun ilk podyum derecesini elde etmiş oldu.

Yarış sonrası konuşan Norman Nato; “Bugünkü performansımdan çok memnunum, yarış boyunca araçta kendimi gerçekten iyi hissettim, enerji tüketimi konusunda iyi idare ettim. Strateji mükemmeldi, sıkı mücadele ettik ve bu da bu sezon takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi gösteriyor. Her iki günde de puan almak da harika, bunun tadını çıkaracağız ve ay sonunda Londra yarışında puan alabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Formula E, iki hafta sonra Londra’da gerçekleştirilecek sezonun son iki ayağı ile sona erecek.