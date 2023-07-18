Borusan Otomotiv Motorsport İtalya’dan birincilikle döndü

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Motorsport, İtalya’nın motor sporları efsanesi pisti Misano’da gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi 4. ayak yarışlarında zafere ulaştı.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı zorlu hafta sonunda rakiplerinin yanı sıra sıcak hava şartlarıyla da mücadele eden pilotlar başarılı sonuçlara imza attı. Berkay Besler ve Tom Edgar pazar gününü birinci tamamladı. Yağız Gedik ve Enzo Joulie ise 15. sırada başladıkları yarışı 4. sırada bitirdi.

15-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayak yarışlarının ilk gününde Yağız Gedik ve Enzo Joulie müsabakayı 2. sırada bitirmelerine rağmen aldıkları 10 saniye ceza sebebiyle 7. sıraya geriledi. Berkay Besler ve Tom Edgar ikilisi ise 19. sırada başladıkları ilk gün yarışını gösterdikleri yüksek performansla 4. sırada bitirdi.

Pazar günü düzenlenen ikinci yarışta direksiyona geçen ilk isim Berkay Besler oldu. Besler, 3. sırada başladığı yarışta ilk turda gerçekleştirdiği kusursuz atağıyla rakiplerini geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Pit stop sonrasında direksiyona geçen Tom Edgar ise rakiplerinin ataklarına karşı çok iyi cevaplar vererek liderliği korumayı başardı ve Türk bayrağını göndere çektirip İtalya’da İstiklal Marşı okuttu.

11 kapı numaralı araçta ilk direksiyona geçen Yağız Gedik, 15. sırada başladığı yarışta gösterdiği yüksek performansla rakiplerine nefes aldırmadı ve 8 sıra birden yükselerek pit stop’a 7. sırada girdi. Otomobili devralan Enzo Joulie de 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı ve takım arkadaşıyla birlikte çok değerli puanlar kazanmayı bildi.

Bu sonuçlarla birlikte Berkay ve Tom ikilisi Silver Kategoride 2. sıraya yerleşti.

GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışları 2-3 Eylül’de Almanya’nın Hockenheim Pisti’nde düzenlenecek.