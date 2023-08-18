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Şişecam elektrikli araçlara özel cam üretecek

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Şişecam’ın partnerleri arasında olduğu Uyumlaştırılmış Döngüsellikle Sağlanan Sıfır Emisyonlu Elektrikli Araçlar (ZevRA) projesi, AB’nin HORIZON Europe Programı’ndan 250 bin euro destek aldı.

AB’nin 2035 için belirlediği sıfır karbon emisyonu hedefine uyumlu olarak Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler, araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen proje, aralarında Skoda, Citroen, Peugeot, Toyota, Volkswagen gibi dünyaca ünlü otomotiv şirketlerinin bulunduğu 28 partnerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Şişecam sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi, karbon ayak izi düşük, katma değeri yüksek otomotiv camları üretmeyi planlıyor. Şişecam, 36 ay sürmesi planlanan bu projede, özel üreteceği güneş enerjisi camlarıyla araç bataryasına destek verecek ve yenilikçi üretim teknikleriyle doğal kaynak ve kimyasal madde kullanımını minimize edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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