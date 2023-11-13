Yamaha RayZR EICMA’da sahneye çıktı

CARMEDYA.COM – Milano’da kapılarını açan ve motosiklet dünyasının sınırlarını belirleyen EICMA Fuarı’nda, Yamaha Motor’un yeni modelleri tanıtıldı.

Yamaha 2024 yılında da motosiklet ve scooter sürücülerine her kategoriye uygun, oldukça geniş bir model yelpazesi sunuyor. Yamaha’nın 2024 yılı sürprizi scooter kategorisinde yarattığı yepyeni modeli RayzR oldu. Sadece 99 kg ağırlığındaki başlangıç seviyesi scooter RayZR 125cc Euro5 Blue Core motoruyla öne çıkıyor.

Yamaha 2024 yılı için yeniden tasarlanmış ve daha gelişmiş teknik özelliklere sahip MT-09 ve MT-09 SP Hyper Naked modellerinin yanı sıra, 80’li ve 90’lı yılların GP yarış motosikletlerinden ilham alınarak tasarlanmış yeni Sport Heritage modeli XSR900 GP’yi piyasaya sunarken dinamik, uygun fiyatlı, hafif ve yeni RayZR scooter’la Urban Mobility serisini daha da güçlendiriyor. EICMA’da 2024 yılı modellerini tanıtan Yamaha, dünyada özellikle MAX ailesiyle liderliğini koruduğu scooter segmentine yepyeni bir model ekleyerek tüm gözleri yine üstüne çevirdi.

RayZR, şehir içi ulaşımda güvenilirlik, kolay kullanım, sportif görünüm ve düşük fiyat arayan başlangıç seviyesindeki sürücüler için uygun fiyatlı, ideal bir seçim. Daha iyi hızlanma için özel bir elektrikli güç destek sisteminin bulunduğu ekonomik 125cc Euro5 Blue Core motora sahip. Yalnızca 99 kg ağırlığıyla Yamaha’nın en hafif scooter’ı olan RayZR, yoğun şehir trafiğinde çevik bir performans sergiliyor. RayZR’nin çevre dostu Start & Stop sistemi, scooter trafik ışıklarında veya kavşaklarda durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt performansını yüzde 4’e kadar iyileştiriyor. Yeni Akıllı Motor jeneratörü, motorun son derece sessiz çalışmasını sağlıyor.

Yeni renkler

Tenere 700 Extreme ve Tenere 700 Explore modelleri 2024 yılında tüm Avrupa pazarlarında satışta olacak. Bu yeni modellerin yanı sıra çeşitli yeni renklerde geniş bir Yamaha motosiklet ve scooter yelpazesi de sunulacak. MT-10, MT-09, MT-07 Midnight Cyan rengi ve camgöbeği jantların bulunduğu koyu gri gövde tasarımıyla 2024 yılı içerisinde Hyper Naked tutukunları ile buluşacak. Yeni XSR900 GP, 1980’lerin Grand Prix motosikletlerini anımsatan ikonik görünümü ve sınıfının en gelişmiş teknolojileri ile Yamaha’nın yarış geçmişine tutkuyla bağlı olanlar için hazzı doruklara çıkaracak. “Yeni ve yenilenen modellerle 2024 motosiklet sürücüleri için heyecan verici bir yıl olacak” diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, “Özellikle RayZR sektöre yepyeni bir soluk getirecek ve büyük bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Gelişmiş, yenilikçi ve düşük yakıt tüketimini baz alan motor teknolojisi ile şehir içi ulaşımda kendisini farklı ve özel hissetmek isteyenlere yönelik ürünümüzü kullanıcılarımızın beğenisine sunuyor olmaktan dolayı çok memnunuz. EICMA Fuarı’nda sergilediğimiz modeller, 2024 yılı içerisinde Yamaha tutkunları ile buluşacak. 2024 sektör için daha dinamik ve rekabeti yüksek bir yıl olacak.” dedi.

Yamaha, çok satan NMAX 125 ve NMAX 155 modellerinin yanı sıra sürüşü kolay D’elight ve elektrikli NEO’s modeli ile şehir içinde en iyi alternatif ulaşım çözümlerini sunmaya devam ediyor. 2024 yılında tüm Urban Mobility modelleri, eski renklerin korunduğu NMAX 125/155 ve NEO’s dışında bir veya daha fazla yeni renkte sunulacak.