Yapay zeka Lexus LBX ile sanatı buluşturuyor

CARMEDYA.COM – Lexus’un ilk çeyrekte Türkiye pazarında satışa sunacağı yeni modeli LBX, sıra dışı tarzını dijital alanda da gösteriyor.

Türkiye’de de kullanıcılarla buluşturulan uygulama, lexus.com.tr adresinde otomobil tutkunlarını, teknolojileri meraklılarını ve sanat severleri bekliyor. LBX modelini yaratıcı bir şekilde Yapay Zeka Deneyimi ile birleştiren uygulama, markanın “Kişiselleştirilmiş Lüks” deneyiminin altını çiziyor.

Kullanıcıların kendi tarzlarıyla eşsiz sanat eserleri ortaya çıkıyor

Geleneksel araç satın alma deneyiminin kalıplarını kıran LBX Yapay Zeka Deneyimi, daha genç ve sosyal medyayı seven kullanıcıları kendisine çekmeyi amaçlıyor. Bu sayede kullanıcılar LBX ile kişisel sanat eserleri oluşturabiliyorlar. Yapay Zeka sistemi, Instagram hesabının eşleştirilmesiyle, kullanıcıların önceden yaptığı paylaşımlardaki estetik anlayışını, kişiliğini, tercih ettiği dokuları ve renk paletini analiz ederek kişiselleştirişmiş sanat eserinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kullanıcılar, isterlerse Instagram hesabı olmadan da sanat eserleri oluşturabiliyorlar.

LBX’in bu yenilikçi deneyimi, farklı tarzlarda milyonlarca sanat eseri oluşturabiliyor ve her bir eser, kullanıcıların kişilikleri kadar benzersiz oluyor.

Bir yapay zeka çalışması oluşturulduktan sonra, kullanıcılar bunu indirip kaydedebiliyorlar ve kendi sosyal medya profillerinde paylaşabiliyorlar. LBX Yapay Zeka Deneyimi, müşteri odaklı dijital deneyimlerindeki yenilikçi tarzını yansıtıyor.