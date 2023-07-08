JAECOO 7 üçüncü çeyrekte yollarda

CARMEDYA.COM – Chery’nin yeni küresel markası JAECOO, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren JAECOO 7 isimli SUV modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Arazi sürüşlerine uygun yapısına ek olarak ileri teknolojileri barındıran akıllı kabin özellikleriyle de dikkat çeken JAECOO 7, güvenlik donanımları, verimli araç-insan arayüzleri ve konfor ekipmanlarıyla öne çıkıyor.

Chery’nin küresel Ar-Ge yatırımları ve deneyimi sonucunda nihai haline getirilen, “Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi-ARDIS” ile donatılan JAECOO 7, farklı yol ve zemin koşullarına bu sistem sayesinde uyum sağlıyor. JAECOO 7’deki akıllı donanımlar arasında dikkat çekenlerden bir diğeri de W-HUD. Yüksekliği ve parlaklığı ayarlanabilen bir “Head-Up-Display” olan sistemde temel sürüş bilgileri, sürücünün doğrudan görüş alanı içerisinde ön cama yansıtılıyor. Konfor ve güvenliği artıran W-HUD ile Chery’nin “IS” olarak adlandırdığı “Akıllı Sistemler”den bir diğeri daha sunulmuş olacak.

Hızlı işlemcisiyle yüksek tepkime karakteri

Yeni SUV modelinde, Qualcomm’un Amiral Gemisi işlemcilerinden 8155 kullanılıyor. Qualcomm 8155 işlemci sayesinde akıllı navigasyon, müzik sistemi, sesli kontrol gibi araç işlevleri çok daha hızlı tepkime vererek üst düzey bir insan-araç etkileşimi sağlanıyor. JAECOO 7’deki zengin bilgi ve eğlence arayüzleri 14,8 inçlik ekrandan kontrol edilebiliyor. Parlaklığı ve görünümü kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilebilen ekran deneyimi, bağlanabilir akıllı telefonların da entegre edilmesine olanak sağlıyor. Mobil cihazlar için 50W kablosuz hızlı şarj, kabin içi deneyime katkı sağlıyor. Ayrıca 64 renkli ritmik ortam aydınlatması ise iç mekân deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.