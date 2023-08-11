Renault Austral E-Tech Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Renault Austral’in hibrit versiyonu Austral E-Tech 200 hp tam hibrit güç ünitesi ve 1 milyon 926 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye yollarına çıkıyor.

Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayan motor seçeneğine sahip.

Renault Austral E-Tech, şehir içinde yüzde 80’e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault’nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi gelişmiş 4Control ile öne çıkıyor.

Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Sistem, bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir e-motor ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.

Austral E-Tech full hybrid’de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor. Yüksek güç ve tork üretimine sahip elektromotor (50 kW ve 205 Nm), yüksek kapasiteli bir lityum iyon batarya (1,7 kWh / 400 V) ve ikisi elektrik, beşi hibrit mod olmak üzere 7 vitesli bir şanzıman sistemi ile tamamlanıyor. Bu sayede E-Tech full hybrid teknolojisi 146kW/200 hp toplam güç üretebiliyor. Üstün sürüş keyfi ile yüksek verimlilik için optimize edilen sistem ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü, sarsıntısız vites değişimleri, iyi bir hızlanma performansı sunuyor. Model 80-120 km/s hızlanmasını sadece 5,9 saniyede gerçekleştiriyor.

Yavaşlama ve fren anında otomatik olarak tetiklenen rejeneratif fren işlevi, yüksek kapasiteli lityum iyon bataryaları şarj ediyor ve yakıt ekonomisi sunuyor.

E-Tech full hybrid motorda, sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde veya frene bastığında ne kadar enerji geri kazandığını gösterge paneli ekrandan görebiliyor.

Gelişmiş 4Control

Austral E-Tech full hybrid, Renault’nun üçüncü nesil dört tekerlekten yönlendirme sistemi Gelişmiş 4Control ile donatılıyor. Gelişmiş 4Control ve çok kollu arka aks ile donatılan Austral, tekerleklerin dikey hareketini daha iyi yöneten sistem sayesinde tüm yol koşullarında yol tutuş ve konfor arasında benzersiz bir denge sunuyor.

Çok kollu arka akstaki yönlendirme sistemi ile arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi yönünde maksimum 5 derece dönüyor. Diğer modellerden (önceden 3.5 derece) daha iyi olan bu değer sayesinde Austral 10,1 metre dönüş çapı ile dikkat çeken bir değere ulaşıyor. Viraj alırken (seçilen MULTI-SENSE ayarlarına bağlı olarak 50 km/s’den başlayarak), arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde 1 dereceye kadar dönerek ekstra denge ve sakin bir sürüş deneyimi yaratıyor.

Gelişmiş 4Control, Multi-sense ayarlarındaki ek kişiselleştirme seçenekleriyle optimum yol tutuş sağlıyor. Sürücüler, sürüş tercihlerine göre ince ayar yapmak için 3 yerine artık 13 seviye arasından seçim yapabiliyor.

Multi-Sense teknolojisi ise; Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Dördüncü mod Perso (Kişisel) ise her ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Austral ayrıca, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir proaktif işleve de sahip.

Tasarım

Austral, 3D derinlik efektli yüksek teknoloji arka farları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla Renault’nun yeni duygusal teknoloji tasarım ilkeleriyle birleşiyor.

Renault Austral, dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Esprit Alpine versiyonuna özel atletik görünümü vurgulayan Saten Mineral Gri renk seçeneği bulunan Austral; Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri gövde renkleriyle de satışa sunuluyor. Daha özgün bir görünüm için isteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor. Çift renk uygulamasında tavan Yıldız Siyah renge dönüşürken, bu renk aynı zamanda köpekbalığı anten, ayna kapakları, ön tampondaki hava girişleri ve eşik panelinde kullanılabiliyor. Yeni Renault Austral Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20” alaşım jantlar sunulurken, tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.

Austral, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemine sahip. 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı, geliştirilmiş 3 boyutlu araç grafiklerine ek olarak sürüş destek sistemleri uyarılarını da ekrana yansıtıyor.

Yeni platform

Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirilmiş ve şasi, konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirilmiş.

Gelişmiş güvenlik

Austral, geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için en iyi koruma seviyesini sunuyor. Tipik güvenlik özellikleri iyileştirilen ve yandan çarpışma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına konumlandırılan orta konsol hava yastığı da eklenen Austral, Euro NCAP testlerinde aldığı 5 yıldız ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Austral’de sunulan 20 adet sürüş destek sistemi, Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor. Yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Gelişmiş Şerit Takip Sistemi, Adaptif LED Pure Vision ön farlar gibi özellikler, öne çıkan sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor.