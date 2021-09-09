Yenilenen Seat Arona Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Seat’ın kompakt crossover modeli Arona, yenilenen haliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Arona’nın 1.0 EcoTSI 110HP DSG Style seçeneği 235.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla sunuluyor. 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan 1.0 litrelik EcoTSI motor, 110 HP üç üretirken 200 Nm tork sağlıyor ve 4,8 lt’lik ortalama yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100 km/s’ye yalnızca 10,8 saniyede çıkan otomobil maksimum 190 km/h hıza ulaşabiliyor. Arona’da Style, Xperience ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Arona’nın dış tasarımı, SUV kimliğini daha çok vurgulayacak şekilde geliştirilmiş. Otomobilin ön tarafında yeni bir ön ızgara ve yeni bir tampon yer alıyor. Donanımlara göre değişik renklere sahip olan yeni ön spoiler ise modele daha sportif bir duruş katıyor.

Yeni Arona’da standart olarak sunulmaya başlanan EcoLED ön farlar ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Full LED mercekli ön farlar, otomobilin ön tasarımını güçlendirirken aynı zamanda daha iyi bir görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Yeniden tasarlanan ve konumlandırılan LED ön sis farları da araca daha karakteristik bir duruş katmış.

3 yeni alüminyum alaşımlı jant tasarımı ve Kamuflaj Yeşil, Asfalt Mavi ve Safir Mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneği Arona’da ilk defa sunuluyor. Daha benzersiz bir Arona isteyen müşteriler için ise 3 farklı tavan rengi seçeneği yer alıyor: siyah, gri ve ürün gamına yeni eklenen beyaz.

Modelin arka tarafında da yeni difüzör dikkat çekiyor. Markanın yeni modellerinde kullanmaya başladığı ve artık Arona’da da bulunan el yazısı model logosuyla yapılan son dokunuş, ön kısmı mat ve kenarlarında parlak iki tonlu krom Seat logosuyla tamamlanıyor.

Kalite hissini iyileştirmek için yeniden tasarlanan iç mekan, malzemelerin, bağlantılı teknolojilerin ve aydınlatma sistemlerinin de eklenmesiyle baştan yaratılmış.

Yeni bilgi-eğlence sistemi, iç tasarımın en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8,25” genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9,2” genişliğinde alınabiliyor. Markanın diğer modellerinden de tanıdık olan 10,25” Dijital Gösterge Paneli de Yeni Arona’daki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor. Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon simidiyle tamamlanan yumuşak ön göğüs, yenilenen iç tasarımı tamamlıyor.

Sürücü ve yolcu tarafı için yeniden tasarlanmış havalandırma ızgaraları, seçilen donanıma bağlı olarak farklı renkte sunuluyor. FR donanımında kırmızı, Xperience donanımında yeşil ve Style donanımında ise gri renkte olan havalandırma ızgaraları; FR ve Xperience donanımlarında LED ambiyans aydınlatmasına sahip.

400 litrelik bagaj hacmine sahip olan yeni SEAT Arona’da yük alanı, aynı zamanda pratiklik de sağlıyor. Çift kademeli bagaj zemini çok yönlü bir hale getiriyor ve metal kancalar arka tarafa yerleştirilen eşyaların sabitlenmesine olanak sunuyor.

Standart olarak sunulan Full Link teknolojisinin yanı sıra, Navigasyon sistemiyle birlikte alınabilen Kablosuz Full Link ile de müşteriler Apple CarPlay veya Android Auto uygulamalarını kullanarak telefonlarını multimedya ekranına kolayca yansıtabiliyorlar.

Bilgi-eğlence sistemi, yalnızca bir tıkla veya sesli komut ile erişilebilmesi sayesinde daha zengin bir performans sağlıyor. Ses tanıma sistemi, teknolojinin kullanımını daha güvenli ve basit bir hale getiriyor. “Hola Hola” denildiğinde aktif hale gelen sistem, kullanıcının verdiği komutları kullanarak bilgi-eğlence sistemini kontrol etmelerini sağlıyor. Yani, navigasyon bilgisi bulmak veya bir müzik aramak artık çok daha kolay ve hızlı. Orta konsolda yer alan 2 adet USB Type-C girişinin yanı sıra Kablosuz Şarj Ünitesi ile telefonu şarj etmek artık çok daha kolay.

Yeni Arona, birçok yeni sürüş asistanı sistemine sahip. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Yorgunluk Tespit Sistemi gibi sistemler güvenliği arttırıyor.

Seyahat Asistanı, tüm hız aralıklarında yarı otonom bir sürüş sağlayarak, trafik durumuna göre aracın hızını koruyor. Bulunduğu şeridi korumanı sağlayan Şerit Takip Asistanı, etrafındaki araçlar hakkında bilgi veren Kör Nokta Uyarı Sistemi ve farların otomatik olarak uzun ve kısa hüzme arasında geçiş yapmasını sağlayan Uzun Far Asistanı ise Arona’nın yollarda çok daha güvenli bir araç olmasına olanak sağlıyor.