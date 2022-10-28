Yenilenen Range Rover Sport Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Yeni Range Rover Sport’un Türkiye lansmanı Beykoz Kundura’nın etkileyici atmosferinde gerçekleşti.

Yeni Range Rover Sport’un kendine özgü dünyasından ilham alınarak tasarlanan gece, etkileyici gastronomi deneyimi ve farklı performanslarla gerçekleşti.

Sportif sürüşü modern lüks anlayışla buluşturan Range Rover Sport ailesinin üçüncü neslinin tanıtımı, ünlü şef Carlo Bernardini’nin hazırladığı özel tadım menüsü ve tasarımcı markası Sudietuz’un geceye özel tasarladığı kostümlerle 65 kişilik deneyim ekibinin performansı eşliğinde yapıldı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik & Jaguar Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin

Geceye ev sahipliği yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ilk neslinden bu yana geçen 17 yılda Range Rover Sport’un otomotiv dünyasında sportif lüks kavramına öncülük ettiğini belirterek; “Üreticimiz Jaguar Land Rover’ın duyurduğu Reimagine Stratejisi ve modern lüks bakış açımız doğrultusunda da değişim ve dönüşüm yolculuğumuz devam ediyor. Borusan Otomotiv olarak, modern lüks tasarım anlayışını dinamik performans ile birleştiren Yeni Range Rover Sport’u sizlerle böyle bir davetle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Tasarlandığı ilk günden bu yana segmentinde oyunun kurallarını değiştiren Range Rover Sport, yalın ve modern tasarımıyla hem sportif hem lüks sürüş beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.” dedi.

Marka vizyonunu yansıtan, unutulmaz bir atmosfer ve gastronomi deneyimi yaşatmayı hedefleyen gecede şef Carlo Bernardini, Yeni Range Rover Sport’un modern lüks bakış açısıyla son derece örtüşen özel bir menü çıkardı. Menü tasarımından bileşenlerin dengesine kadar her açıdan belirgin olan bir mutfak felsefesi bulunan şef, Range Rover Sport’un yeni görsel kimliği ve aracın kendine özgü ”Dark, Dramatic, Edgy” dünyasından ilhamla özel bir tadım menüsü hazırladı. Artistik görsel bütünlüğü inovasyon ile harmanlayan tasarımcı markası Sudietuz ise kostüm tasarımlarına ve gecenin sofistike dünyasına katkı sağladı.

Yalın tasarım

Etkileyici yalın tasarım detayları ile dikkat çeken ve daha dinamik bir silüete kavuşan Range Rover Sport, yenilenen görünümüyle ayırt edici karakterini destekliyor.

Oldukça canlı ve dikkat çekici Vermillion Red lansman rengiyle tanıtılan Yeni Range Rover Sport, 12 farklı dış renk seçeneğini alternatif olarak sunuyor.

Yeni Range Rover’dan sonra MLA-Flex altyapısına sahip ikinci model olan Yeni Range Rover Sport, 1820 mm yüksekliğe ve 4946 mm uzunluğa sahip. Bu değerler bir önceki modele göre 17 mm daha yüksek ve 67 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Yeni Range Rover Sport bir önceki nesle göre 74 mm artan aks mesafesiyle kullanıcısına, iç mekânda daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Yeni Range Rover Sport’un Entegre Şasi Kontrol Sistemi, MLA altyapısı sayesinde en üst seviyede dinamizm ve stabilizasyon sağlıyor.

Opsiyonel olarak sunulan üçüncü nesil Aktif Gürültü Önleme Sistemi, Yeni Range Rover Sport’ta sürekli olarak çalışıyor. Böylelikle kabinde yer alan yol sesleri ile dış sesler en aza indiriliyor. Bu özellik, Meridian Signature Ses Sistemi ile birlikte sunularak konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

Manevra kabiliyetini artıran hareketli arka tekerlekler

Opsiyonel olarak sunulan All Wheel Steering teknolojisi sayesinde arka tekerleklerin de bu dinamizme katılmasını sağlayan Land Rover mühendisleri, düşük hızlardaki manevralarda Yeni Range Rover Sport’un arka tekerleklerine 7,3 derecelik açıya kadar hareket kabiliyeti kazandırıyor. Böylelikle araç kompakt bir hatchback esnekliğine sahip oluyor.

Yeni Range Rover Sport, markanın ilklerine bir yenisini daha ekliyor. 23 inç jantlar bu modelle ilk defa sunulmaya başlıyor.

Terrain Response 2

Land Rover’ın üstün arazi kabiliyetini simgeleyen teknolojisi Terrain Response Sistemi, Yeni Range Rover Sport’ta ikinci versiyonuyla yer alıyor. Yeni Adaptive Off-Road Cruise Control, Yeni Range Rover Sport’ta ilk kez sunulmaya başlanıyor ve bu yeni teknoloji zemin koşullarına göre araç hızını zorlu yol ve arazi koşullarında rahatça hareket etmeye yardımcı olacak şekilde güncelliyor.

Ödüllü Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi

Yeni Range Rover Sport’un araç içi eğlence sistemi de yolculukları daha keyifli kılıyor. Araçta yer alan ödüllü Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi, modern gösterge panosunun ortasına yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü, 13,1 inç kavisli dokunmatik ekrana sahip.

Güvenlik odaklı gelişmiş sürücü yardım sistemi

Yeni Range Rover Sport’un dinamik performansı ve gelişmiş teknolojileri, yeni güvenlik odaklı Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) tarafından destekleniyor. Tüm donanım seviyelerinde Acil Durum Frenleme, Derinlik Sensörü, ClearSight Ground View, Adaptif Farlar, Seyir Kontrolü, Sürücü Durumu Monitörü, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma dahil olmak üzere 3D Çevre Görüş Kamerası bulunuyor.

Yeni motor seçenekleri

Yeni Range Rover Sport, benzinli altı silindirli mild hibrit (MHEV) ve Ingenium dizel motorlarının yanı sıra artırılmış menzile sahip hibrit motorlar ile güçlü ve verimli V8 motorlu modeller ile sunuluyor.

Yeni Range Rover Sport Türkiye’de ilk etapta 3.0 litre dizel 300bg ve 3.0 litre dizel 350bg mild hibrit (MHEV) motor seçenekleri ile sunulacak.

Yeni Range Rover Sport, SE, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography ve ilk yılına özel First Edition donanım paketleri ile Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcılarında yerini alacak.

Modelin Türkiye satış fiyat etiketi ise 6 milyon 598 bin 565 TL ile 8 milyon 5 bin 87 TL aralığında…