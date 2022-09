Yenilenen Peugeot 308 Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Peugeot’nun tepeden tırnağa yenilenen 308 modeli 775 bin TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Göcek’te gerçekleşen lansman kapsamında yakından inceleme fırsatı bulduğumuz Yeni 308, aynı zamanda markanın yenilenen aslan logosunun da ilk kez kullanıldığı model olma özelliğine sahip.

Ülkemizde kendisini kanıtlamış ve ödüllü 1.2 litrelik PureTech motor ve yine yakından tanıdığımız EAT8 şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan model, Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor. Yeni 308, Active Prime paketiyle 775 bin TL, Allure paketiyle 830 bin TL ve GT donanım paketiyle 915 bin TL fiyat etiketine sahip.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

“Önümüzdeki dönemde rekor kıracağımıza inanıyoruz”

Basın tanıtımında modelle ilgili açıklamalarda bulunan ve yenilenen Peugeot 308 ile hatchback segmentinde yeniden atılım içerisinde olacaklarını dile getiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu; “Türkiye otomotiv pazarında, Peugeot olarak 2021’in üstünde bir satış adedine odaklanıyoruz. Satışlarımızın yarısını oluşturan, SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 gibi SUV modellerimiz ile süregelen atağımızı yenilenen Peugeot 308 ile bir üst seviyeye taşıyarak, önümüzdeki dönemde yeni bir rekor kıracağımıza inanıyoruz. Otomobil sevdalılarının merakla beklediği yeni aslan logosu, göz alıcı tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla segmentinde eşsiz bir deneyim sunacak Yeni 308 modelimizin de katkısıyla 2023 yılında daha yukarıları hedefliyoruz.” dedi.

Yeni 308 ile ilgili olarak C-Hatchback segmentinde sadece ana akım değil, özellikle segmentin üst sınıfını hedeflediklerini belirten Reyhanoğlu, “Yenilenen Peugeot 308, hem tasarımı hem konfor özellikleri hem de yenilikçi teknolojileriyle hatchback segmentinin en arzulanan seçeneklerinden biri konumunda olacak. Hayattan ne istediğini bilen, yaşamında bir üst aşamayı hedefleyen, bir otomobille eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlere benzersiz bir teklif sunuyoruz. Günlük hayatı kolaylaştıran çok sayıda yeni teknolojisiyle Yeni 308, hem bugünün hem de yarının simge modeli olmaya aday.” açıklamasında bulundu.

Yeni logo ile yeni bir dönem

Yenilenen model, EMP2 (Verimli Modüler Platform) platformu üzerinde daha fazla verimlilik, güvenlik, sürüş keyfi ve konfor sunabiliyor. Yeni 308, bir önceki jenerasyona göre 11 cm artan toplam uzunluğu ve 5,5 cm uzayan aks mesafesiyle arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunuyor. Yeni tasarımıyla birlikte 1,6 cm azalan yükseklik ve uzatılmış motor kaputu görsel olarak etkileyiciliğini arttırıyor. Yan cephe boyunca uzanan yalın ve pürüzsüz yüzeyler, keskin tasarımlı ön ve arka tekerlek uzantıları ile birleşerek güçlü ve dinamik bir karakter oluşturuyor. Model, tamamen özgün ön ızgarasında yeni Peugeot logosunu taşıyor. Logonun konumu, kademe kademe logoya doğru yönelen yeni ön ızgara tasarımıyla vurgulanıyor. Bir tasarım ve teknolojik evrim olarak sürüş destek sistemlerine ait radar, armanın arkasına gizleniyor ve ızgaranın merkezi parçası haline geliyor. Yeni tasarımla birlikte plakalık ön tamponun daha alt bölgesinde konumlandırılıyor. 4367 mm uzunluk, 1852 mm genişlik, 1441 mm yükseklik ve 2675 mm’lik aks mesafesi ölçülerindeki Yeni 308’nin, standart konumdayken 412 litre olan bagaj hacmi, asimetrik katlanabilen arka koltuk sayesinde 1323 litreye kadar genişletilebiliyor.

Gelişmiş aerodinamik

Yeni 308, 0.28 Cx ve 0.62m² SCx sürtünme kat sayısı değerleri ile selefine göre daha gelişmiş bir aerodinamik performans sergiliyor. Dış tasarımdaki tüm yapı elemanları aerodinamik açıdan optimize edilmiş (Tamponlar, reflektörler, difüzör, direkler, aynalar, gövde altı panelleri, vb.). Aynı şekilde, jant tasarımı daha iyi bir aerodinami sağlıyor ve performansa katkıda bulunuyor. Model, sınıf A ve A+ sürtünme verimliliğine ve 16 ile 18 inç arasında boyutlara sahip lastiklerle donatılıyor. Yeni 308’in üstünde yükseldiği yeni platform, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor ve aracın CO₂ emisyonlarını azaltıyor.

Yeni 308’in titreşim konforunu artırmak için, yapısal elemanların optimize edilerek gövde rijitliğinin arttırılmış olması ön plana çıkıyor. Geliştirilen yol tutuş özellikleri, sürüş konforu, 10,5 metre kaldırımlar arasında dönüş çapı ile şehir içinde daha iyi manevra kabiliyeti ve sürüş keyfi modelin öne çıkan artıları…

i-Toggles

Yeni 308’in ön konsol yapısı yüksek havalandırmalı bir mimariye dayanıyor. Bu mimari, havalandırma ızgaralarını hem en verimli hem de sürücü / yolcu için en konforlu konuma yerleştiriyor. Bu düzen, dijital ön gösterge panelinden biraz daha aşağıda konumlandırılan standart 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranını sürücüye daha yakın ve sürücünün elinin altında konumlandırma olanağı sunarken, ön konsola da daha doğal uyarlanabilmesini sağlıyor. Model, GT donanım seviyesinde, fiziksel klima panelinin yerini alan tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles ile donatılıyor. Merkezi ekranın hemen altında konumlandırılan i-Toggles, kullanıcının tercihine göre klima ayarları, telefon rehberi, radyo istasyonu, uygulama başlatma gibi fonksiyonlara atanabilen dokunmatik bir kısayol ekranı olarak kullanılıyor. i-Toggles, daha da kişiselleştirilerek sık aranan bir kişiyi arama veya sık gidilen bir konum için rota oluşturmak üzere de kısayol oluşturma imkanı sunuyor.

İlk aşamada benzinli motor ve EAT8 otomatik şanzıman standart

Yeni 308, ilk aşamada, 130 HP’lik 3 silindirli ve turbo beslemeli benzinli motor ve 3 farklı donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. İlerleyen dönemde yüzde 100 elektrikli modellerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. 1.2 PureTech, 5500 d/d’de 130 HP, 1750 d/d’de de 230 Nm üretirken, EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Fabrika verilerine göre 210 km/s maksimum hız ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan aracın WLTP verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise donanıma bağlı olarak 5.8-5.9 lt/100 km olarak değişiyor.

3 ayrı donanım seviyesinde zengin özellikler

Zengin standart donanım özellikleriyle yollara çıkan Yeni 308’de, Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketi sunuluyor.

Active Prime donanım seviyesinde; Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları (Yolcu tarafı kapatılabilir), Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları, Perde Hava Yastıkları, Cruise Control / Hız Sabitleme ve Sınırlama, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarısı (3. seviye), Tam Otomatik Klima, Ön Koltuklar Arası Çift Kapaklı Kol Dayama & Bardaklık, Direksiyon Arkası Vites Değiştirme Pedalları, Parçalı Deri Kaplı Direksiyon, 10″ Dijital Ön Gösterge Paneli, Anahtarsız Çalıştırma, Arka Park Sensörü, Otomatik Silecekler (Magic Wash), Elektrikli ve Tek Dokunuşlu 4 Cam, 10″ Dokunmatik Multimedya Ekranı, 1 USB Bağlantısı (C Type), Mirror Screen (Kablosuz), LED Sinyalli Yan Aynalar ve LED ‘Aslan Pençesi’ Arka Stoplar gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Allure donanım seviyesinde, Active Prime’a ek olarak; Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far), Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Ambiyans aydınlatması, TEXA Kumaş Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, 2. Sıra Havalandırma, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Ön Park Sensörü, 180° Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu, Follow-Me Home, Welcome/Bye-Bye Lightining, 10″ Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (C Type), Parlak Krom Ön Izgara, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Krom Egzoz Çıkışları ve Karartılmış Arka Camlar gibi donanımlar sunuluyor.

GT donanım seviyesinde, Allure’ye ek olarak; Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Şerit Konumlama Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi (75m’ye kadar algılama), Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, GT Logolu ve Isıtmalı Deri Kaplı Direksiyon, i-Dome Aydınlatma (Ön/Arka LED lambalar), Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, Isıtmalı Ön Koltuklar, Açılır Cam Tavan, Siyah İç Tavan Kaplaması, 3D Ön Gösterge Paneli, i-Toggles, 3D Navigasyon sistemi, Kablosuz Şarj Sistemi, Spor Sürüş Paketi, Özel GT Tasarımı Parlak Krom Ön Izgara, Yan Gövde PEUGEOT logosu, Gövde altı genişleticileri (Marşpiyeler), GT Tasarımı 3D LED Arka Stoplar ve MATRIX Full LED Farlar gibi donanımlar sunuluyor.

6 farklı gövde rengi, 3 farklı iç mekân seçeneği

Modelde 7 farklı gövde rengi seçeneği sunuluyor. Olivin Yeşil, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi tüm donanım seviyelerinde sunuluyor. İç mekân kombinasyonları donanım seviyelerine göre değişiklik gösteriyor.

Active Prime’da RENZE Kumaş Döşeme, Zephyr Gri Dikişli Koltuklar ile sunuluyor. Allure donanım seviyesinde FALGO Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar ile birleştiriliyor. GT’de ise Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar ile daha sportif ve üst seviyede bir iç mekân sunulabilmesini sağlıyor.

Donanımlara göre lastik ve jantlarda da farklılıklar mevcut. Active Prime’da 205/55/R16 ölçüsündeki Auckland alaşım jantlar sunuluyor. Allure donanımında 225/45/R17 ölçüsünde lastikler ve Calgary alaşım jantlar var. GT donanımındaysa 225/40/R18 ölçülerinde lastikler ve Kamakura jantlar ile kombine ediliyor.

Peugeot i-Connect

Yeni bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefon dünyasının ve otomotiv dünyasının en güncel çözümlerini kullanıma sunuyor. Her bir sürücü (8 profile kadar) ergonomik ve günlük kullanıma uyumlu olacak şekilde ekranı, iklimlendirmeyi ve kısayol tercihlerini tanımlayabiliyor ve kaydedebiliyor. Artık kablosuz olan Mirror Screen işlevi aynı anda iki telefonu Bluetooth ile bağlama olanağı sunuyor. Merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran, çoklu pencere kullanımı ve kolayca kişiselleşebilir deneyim sunuyor. Soldan sağa farklı menüleri arama, yukarıdan aşağıya bildirimlere göz gezdirme ve üç parmakla basarak uygulama listesine bakma şeklinde son derece pratik bir kullanım sunuyor. Tıpkı bir akıllı telefonda olduğu gibi, dokunmatik Ana Sayfa düğmesine basarak kolayca ana sayfaya geri dönülebiliyor.

Sürüş destek sistemleri

Yenilenen Peugeot 308, en güncel sürüş destek sistemleriyle, markanın teknoloji anlamında tüm bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanıyor. Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Cruise Control (EAT8 otomatik şanzıman ile) ve Şerit Konumlandırma Asistanı ile yarı otonom sürüş imkânı sunuyor. Model, standart veya isteğe bağlı olarak daha çok üst segmentlere özgü yeni özelliklerle donatılıyor. Sürüş destek sistemleri arasında; Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi (75 metre), geri manevra trafik uyarı sistemi (geri manevra anında yakında bir tehlike olması halinde sürücü görsel ve sesli uyarılıyor), yeni yüksek çözünürlüklü 180° açılı geri görüş kamerası, 4 kameralı (ön, arka ve yan) 360° park yardımcısı, yakın mesafe dedektörlü anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı deri direksiyon simidi, e-call acil durum çağrısı, otomatik alçalan yan aynalar (geri vites ile), güvenli takip mesafesini koruyan dur-kalk özelliğine sahip adaptif cruise control, çarpışma uyarı sistemi ile aktif tam durdurma güvenlik freni, yön düzeltme özelliği ile şerit konumlama asistanı, uzun sürüş sürelerinde devreye giren sürücü dikkat uyarısı (3. seviye), genişletilmiş trafik levhaları tanıma sistemi (dur, tek yön, sollama yasak, sollama yasağının sonu, vs.), tavan perdesi ile donatılan açılır cam tavan, tüm versiyonlarda elektrikli el freni. I-toggles, kişiselleştirilebilir dokunmatik kısayollar ve kişiselleştirilebilir 10” multimedya ekranı ve 10” 3d dijital ön gösterge paneli yer alıyor.

Peugeot 300 Serisi

Peugeot’nun yeni kompakt hatchback modeli 308, markanın bu segmentteki bugüne kadar global çapta gerçekleştirdiği 7 milyon adedin üzerinde satış rakamını, yeni jenerasyonuyla çok daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyor. Markanın 300 Serisi olarak adlandırılan serisi, 2002’de 307 ile, 2014’de de 308 ile Avrupa’da Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödül almasıyla da öne çıkıyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Peugeot

Mekan: Göcek – Türkiye