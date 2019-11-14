Yenilenen Nissan Micra Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Nissan’ın B segmentindeki temsilcisi Micra, yeni yüzüyle iki yıl aradan sonra Türkiye’de satışa sunuldu.

Japon otomobil üreticisi Nissan’ı B segmentinde temsil eden Micra, 2017 yılında yenilenerek, tüm dünyada satışa sunulmuştu. Renault Clio ile aynı platformu paylaşan Yeni Micra, tanıtımından iki yıl sonra Türkiye yollarına çıktı.

Yerini aldığı modele göre boyutları büyüyen ve dinamik bir tasarıma kavuşan modeli Bodrum yollarında kullanma ve yakından inceleme fırsatı buldum. “Daha Sen” mottosuyla tanıtılan model, önceki modele göre gelişen teknolojik donanımıyla da öne çıkıyor.

36 yıllık bir geçmişe sahip Micra artık, bir önceki modele kıyasla markanın teknolojik vizyonunu yansıtan Nissan Intelligent Mobility özelliklerini barındırıyor.

Araç ilk kez 1983 yılında tanıtılmış ve o günden bu yana dünya genelinde 7 milyon adetten fazla, Türkiye’de ise ilk satışa sunulduğu sunulduğu 2003 yılından bu yana 54 binin üzerinde satış rakamına ulaşmıştı.

Daha dinamik dış tasarım

Yerini aldığı modele göre daha uzun ve geniş olan araç, alçalan gövdesiyle çok daha dengeli ve yere basan bir görünüm sağlıyor. Araç, önde ve arkada bumerang formlu led lambalar, geriye doğru uzayan far bloğu ve sportif tampon ile gövdeyi önde farlardan başlayarak, arkada stop grubuna kadar devam eden kıvrımlı hat çizgisi sayesinde dinamik bir tasarıma sahip. Arkaya doğru alçalan tavan ve karartılmış arka camlar ile bu camların geriye doğru daralması da sportif çizgiyi pekiştiriyor.

Modern kokpit

Günümüz B segmenti otomobillerin trendine uygun şekilde güncellenen iç mekanda uzayan gövde arkada oturan yolcular için artık daha fazla diz mesafesi sunuyor. Bu arada arkaya doğru alçalan tavan ve daralan arka camlar uzun boylu yolcular için sorun yaratabilir. Diğer yandan arka değil ama ön koltuklardaki yanal destekler oldukça başarılı ve koltukların tasarımı ve sertliği iyi ayarlanmış.

İşçilik ve malzeme kalitesi sınıf standartlarını karşılıyor. Hatta yumuşak malzemelerin yoğun kullanılması kalite algısını yükseltiyor. Çift renkli ön panelin tasarımı, yine çift renkli koltuklarla birlikte şık bir ortam oluşturuyor. Ön panelin ortasında dokunmatik renkli ekran yer alıyor. Ekranın kullanımı ve takibi kolay. Arayüz ise hızlı. Bu ekranın altında otomatik klima, daha altta USB ve Aux girişi bulunuyor.

Ortada ise vites kolunun önünde anahtarsız çalıştırma düğmesi yer alıyor.

Yenilenen direksiyon üzerindeki kumandalar ile çok daha kullanışlı. Büyük gösterge paneli ise kolay takip edilebiliyor ve gözü yormuyor.

Büyük ön, yan ve arka camlar sayesinde iyi bir görüş açısı yakalıyorsunuz ve aracaın her köşesine hakim olabiliyorsunuz.

Müzik tutkunu araç sahipleri için, sürüş deneyimini olabildiğince keyifli hale getirecek yeni Micra’nın öne çıkan özelliklerinden biri de BOSE Personal ses sistemi ve B-hatchback segmentine özgü, sürücü koltuk başlığına yerleştirilmiş gelişmiş hoparlörler.

Dış kişiselleştirmeyle, yeni Micra’ya her biri yüksek kalitede anodize kaplamalı olan farklı bileşenler ekleniyor. Bu bileşenler derin mavi, turuncu, siyah ve tekno gri olmak üzere dört renkte sunuluyor.

Kişiselleştirme seçenekleri

Yeni Micra, iç ve dış mekanda değişiklik yapma imkanı sunan çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle satışa sunuluyor. Eklenen bu özelliklerle yeni Micra, sürücülerin kendi tarzlarını yansıtmalarına imkan veriyor.

İç mekan kişiselleştirme paketinde, koltuk yastıkları ve desteği, kapı kol dayama ünitesi, diz desteği ve gösterge paneli gibi kabinin dört farklı alanını kişiselleştirmeye yönelik malzemeler ve renkler yer alıyor. Bu avantajlar, Tekna ve üstü paketler için turuncu, bordo ve gri olarak üç renkte mevcut olacak.

Motor ve performans

Yenilenen ve ülkemizde tek motor seçeneğyle satışa sunulan Micra’nın motor kaputunun altında 1.0 litrelik 100 PS gücünde benzinli ünite yer alıyor. Bu motorla birlikte 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri tercih edilebiliyor. Modelin İngiltere’de 1.5 litrelik dizel versiyonu da bulunuyor.

1.0 litrelik versiyonda düz şanzımanlı kombinasyonla 160 Nm tork, CVT ile 144 Nm tork değeri elde ediliyor. Her iki versiyonda da fabrika değerlerine göre 100 kilometrede ortalama tüketim değeri 4.6 litre. Ancak yaklaşık 100 kilometrelik bir güzergahta kullandığım CVT şanzımanlı araçla performanslı kullanımda bu oranın 6 litre civarına yükseldiğini söylemek gerek. Sakin kullanımda ise fabrika değerlerini yakalamak mümkün olabilir.

Direksiyonun büyüklüğü ve tepkileri başarılı. 80 km/s hızın üzerine çıkıldığında içeride bir parça rüzgar sesi duyuluyor. Serte dönük süspansiyonlar yol tutuşa katkı sunuyor ancak yoldan gelen darbeleri biraz daha fazla hissettiriyor. CVT şanzımanın performansı ise biraz daha iyileştirilmiş.

Donanım ve teknoloji

Yeni Micra, bir dizi güncel teknolojiyi de bulunduruyor. Bu özellikler arasında Fren Destek Sistemi, Akıllı Şerit Takip Uyarı Sistemi, Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi, Akıllı Sürüş Kontrolü, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hareketli Nesne Algılama Sistemi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı dikkat çekiyor.

Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium olmak üzere dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Yeni Micra’nın Visia paketinde 16 inçlik çelik jantlar, entegre dönüş sinyalli yan aynalar, arka sis farları ve arka spoyler, yükseklik ve derinlik ayarlı teleskopik direksiyon, elektrik kumandalı ön camlar, yüksekliği ayarlanabilen koltuk kafalığı, katlanabilir arka koltuk, otomatik klima gibi özellikler, iç ve dış donanımları oluşturuyor. Ayrıca pakette, 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici gibi avantajlar da mevcut.

Tekna paketinde, Visia paketindeki özelliklere ek olarak 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur sensörlü ön silecekler; iç donanımda karartılmış arka camlar ve deri direksiyon simidi öne çıkıyor. Paket, geri görüş kamerası, arka park sensörü, ön sis farları, otomatik katlanan ve ısıtmalı yan aynalara ek olarak NISSAN akıllı anahtar ve anahtarsız çalıştırma özelliklerini kapsıyor.

Platinum paketin, Tekna paketindeki özelliklere ek olarak dış donanımı, 16 inç alüminyum alaşımlı elmas kesim jantlarla destekleniyor. Vites topuzu ve el freni deri özelliğiyle sunulurken; geniş hoparlör sistemi, sürücü koltuk başlığında BOSE® Personal hoparlör, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve hareketli nesne algılama sistemi, teknolojik özellikleri oluşturuyor.

Platinum Premium paketinde ise, Platinum paketindeki özelliklere ek olarak otomatik kararan iç dikiz aynası, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı bulunuyor.

Fiyat

Nissan Türkiye, yenilenen Micra modelini ülkemizde lansmana özel 108 bin 900 TL’den başlayan (1.0 Visia düz vites) ve 149 bin 500 TL’ye (1.0 Platinum Premium CVT) ulaşan fiyat aralığıyla satışa sunuyor. Lansman kampanyası sona erdiğinde liste fiyatı 118 bin 700 TL ile 154 bin 900 Tl aralığında değişecek.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Nissan

Mekan: Yalıkavak – Bodrum