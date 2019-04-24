CARMEDYA – Ford SUV ailesinin en büyük üyesi Ford Edge yenilendi. Model 585.850 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

Şık, sportif ve en ince detayına kadar özenle tasarlanan yeni Edge, Ford’un en teknolojik SUV’u olma unvanıyla birlikte, daha güçlü ve geliştirilmiş bir performans sunuyor. Gelişmiş Ford Co-Pilot360 kapsamında sunulan Dur&Kalk ve Şerit Hizalama özelliklerine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi ve Acil Durum Manevra Destek Sistemi gibi sürüş destek teknolojileri sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler her daim bağlı kalmaya yardımcı olurken, B&O premium ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor. 238 PS güç üreten gelişmiş 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor, Gelişmiş Akıllı 4×4 Çekiş Sistemi ve yeni sekiz ileri otomatik şanzıman performans ile yüksek yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni Ford Edge, Titanium donanım seviyesinde 585.850 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

Sadece ve Şık

Yeniden yorumlanan daha geniş ön ızgara, yeni tasarımı ile Dinamik LED Ön Farlar ile LED gündüz farları, yeni stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön ve arka gövde ile daha güçlü ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. 20 inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka rüzgarlık, panoramik cam tavan modern ve şık görünümü destekliyor.



Sade İç Mekan

Kaliteli malzemelerle ve büyük özenle tasarlanan iç mekan yalın, ancak bir o kadar şık bir görünüm sunuyor. Döner vites konsolu ve geleneksel el freninin yerini alan elektrikli park freni yeniden yorumlanan vites konsolu bölgesinin daha ferah olmasını sağlarken, bu bölümün sağ tarafında iki adet bardaklık bulunuyor. Sürücü kol dayama bölmesinin altı, ön konsolun üstündeki kapaklı olmak üzere farklı noktalarda geniş kullanım çeşitliliği sağlayan saklama alanları kullanım ergonomisini destekliyor. Kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve direksiyon açılabilir panoramik cam tavan, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi ve dijital ses işlemcili 12 adet yüksek performanslı hoparlöre sahip 1.000 Watt’lık gelişmiş B&O ses sistemi keyifli yolculukları beraberinde getiriyor.



Güvenlik Ön Planda

Yeni Ford Edge, yolculukları daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek ve olası çarpışmaları önlemek veya etkilerini azaltmak için tasarlanan; Dur&Kalk ve Şerit Hizalama özelliklerine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi, İkincil Çarpışma Freni ve Acil Durum Manevra Destek sistemi de dahil olmak üzere kamera ve sensör destekli sürüş destek teknolojileri ile yola çıkıyor. Yine kamera, sensor ve ultrasonik sensörlerle çalışan Dinamik LED Ön Far Sistemi, Yansıma Önleyici Uzun Far Asisitanı ile geliştirilip, Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Dikey ve paralel park özelliklerine sahip Gelişmiş Otomatik Park Sistemi paralel park çıkış yardımıyla park etmeyi ve manevraları kolaylaştırıyor.

Yenilenen Ford Edge, Apple CarPlay uyumlu Ford SYNC 3 multimedya sistemi sürücünün; sesli komut ve 8 inç renkli dokunmatik ekran üzerinden, sisteme bağlı akıllı telefonlarını, müzik sistemini ve navigasyonu yönetmesine olanak tanırken uygun özelliğe sahip akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği sunuluyor.

Yüksek Verimli Motor

Yeni Ford Edge 2.0 litre hacimli EcoBlue dizel motorla yollara çıkıyor. Yüksek basınçlı küçük turbo ünitesi ve düşük basınçlı daha büyük turbo ünitesi seri olarak çalışıyor. Küçük turbo ünitesi alt devirlerde yüksek çekiş gücü sunarken büyük turbo ünitesi üst devirlerde yüksek güç üretiyor. Modern teknolojinin sağladığı tüm gelişmeleri bünyesinde barındıran motor 238 HP güç ve 500 Nm tork üretirken çok daha büyük hacimli bir motorun güç ve tork değerleriyle, çok daha küçük hacimli bir motorun yakıt tüketimi verimliliğini ve CO2 emisyon salınım değerlerini birlikte sunuyor. Sarsıntısız ve sessiz çalışan güç aktarma organları kararlı bir hızlanma sunarken konforlu ve akıcı bir sürüş vaat ediyor. Gücünü sekiz kademeli otomatik şanzıman ve akıllı 4×4 çekiş sistemi üzerinden yola aktaran motor start-stop teknolojisinin katkısıyla 100 km’de sadece ortalama 7,2 litre yakıt tüketiyor ve 187 gr/km CO2 salınım değerine imza atıyor.