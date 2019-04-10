CARMEDYA – Honda, kompakt SUV pazarındaki temsilcisi Honda HR-V’yi yeni bir görünüm ve ekstra rahatlık sunacak şekilde makyajladı.

Türkiye’de 13 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan yenilenen Honda HR-V, bugüne kadar sunulan modeller arasında en gelişmiş kompakt SUV olarak öne çıkıyor. Makyajlanan Honda HR-V’de tasarım değişiklikleri, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.

Sportif tasarım

Daha sportif ve çekici dış tasarım, malzeme kalitesi de dahil olmak üzere yeniden yorumlanan iç mekan ve gelişmiş teknolojileriyle Honda HR-V, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motoruyla gelişmiş sürüş dinamikleri vaat ediyor. Honda HR-V en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1,5-litre i-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. Yenilenen Honda HR-V’de ayrıca motorun pürüzlülüğü ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi azaltıcı önlemler yer alıyor. Makyajlanarak kompakt SUV segmentine tamamen yeni bir aerodinamik performans sunan Honda HR-V 173 bin TL’lik fiyatı ve 6 farklı renk seçeneği ile Honda bayilerinde satışa sunulacak.

Güçlü tasarım

Eğimli tavan çizgisi ve C sütununa gizli arka kapı kollarıyla coupe tarzında sportif bir görünüm sergilerken yenilenen tasarım detayları modern, enerjik ve dinamik bir görünüm beraberinde getiriyor. Tasarımıyla marka aidiyetine vurgu yapan yenilenen Honda HR-V’de makyajla birlikte Honda’nın “Solid Wing Face” mimarinin üzerindeki siyah ve krom kombinasyonunun yerini yeni, parlak, koyu krom bir panel alıyor. Sis farlarını da çevreleyen geniş hava girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standart olarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve tavan spoyleri sportiflik etkisini güçlendiriyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan koyu krom çıta ön taraftaki tasarım felsefesini tamamlarken arka stop lambaları koyu tonlarıyla sportifliğe vurgu yapıyor. Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar, krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.

Yenilikçi, ferah, kullanışlı ve kaliteli iç mekan

Modelin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen iç mekanı da yenilendi. Magic Seat ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V, yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor. Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanım paketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici bir görünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler devreye giriyor.

Şehir içi aktif fren dahil gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunan Honda HR-V’de yalıtıma verilen önemin sonucu olarak sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla seyahat ederken sadece 65 dB’lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.

Güvenlik ön planda

Avrupa’da satılan her yeni Honda modeli gibi yeni Honda HR-V de gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle bir yandan daha rahat bir sürüş sunarken diğer yandan ise üstün yolcu ve yaya koruması sunuyor. Standart olarak sunulan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor. Orta ve üst donanım seviyesine sahip HR-V versiyonlarında sunulan Honda’nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Sekiz hava yastığı ile donatılan Honda HR-V’nin platformu Honda’nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.