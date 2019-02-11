Yeni VW T-Roc Türkiye’de kaç paradan satılacak?

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Volkswagen SUV ailesine yeni bir üye daha katıldı. T-Roc isimli model Türkiye’de satılmaya başlandı. Yeni Volkswagen T-Roc, Türkiyede kaç paradan satılacak?

Araçta son teknoloji sürüş asistan sistemleri dikkatlerden kaçmıyor. Otomobilin tasarımında da ağırlıklı olarak keskin hatlar kullanılmış. Bu sayede otomobil dinamik görünmeyi de başarmış. Model ilk etapta 1.5 litrelik TSI motor ile satışa sunulacak. Yeni Volkswagen T-Roc’un satış fiyatı ise 192 bin TL.

Dinamik tasarım

Volkswagen, T-Roc ile kompakt SUV segmentine hareket getirdi. Model dinamik yönüyle dikkat çekiyor. Araç performans ve konfor, duygusallık ve fonksiyonellik, şehir içi kullanım ve çok yönlü kullanım gibi kavramları bir arada sunuyor.

Yeni VW T-Roc

İlk etapta 1.5 TSI motor ile gelecek

Volkswagen SUV ailesinin yeni üyesi T-Roc, ilk etapta Türkiye’de 1.5 TSI 150 HP ACT motor 7 ileri DSG şanzımanla birlikte sunulacak . Bu motorun torku ise 250 Nm. 0-100 hızlanmasını model 8.4 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 205 km/s.

Zengin donanım

T-Roc Türkiye’de Highline donanımıyla satılacak. Bu donanım seviyesi oldukça dolgun tutulmuş. 8 inçlik dokunmatik ekran, LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, App connect mobil bağlantı arayüzü, 17 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, Ön/Arka Park mesafe sensörleri, 2 bölgeli tam otomatik klima bu donanımda paketinde sunulanlar arasında.

Yeni VW T-Roc

Sürüş asistanları da var

T-Roc, Volkswagen’in son teknolojiye sahip sürüş destek sistemleriyle desteklenmiş. Bu teknolojiler; Çarpışma Hazırlığı, Paralel park asistanı, Kör nokta uyarı sistemi, Şerit takip asistanı, Yaya algılama özelliğine sahip Ön bölge asistanı olarak sıralanıyor.

Aracınızı kişiselleştirebiliyorsunuz

Volkswagen T-Roc, tasarım konusunda da iddialı olmayı elden bırakmıyor. 11 farklı gövde ve 4 fark tavan rengi ile aracınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. Renklerin arasında otomobili canlı gösterecek seçeneklerde yer alıyor. Bu doğrultuda otomobilinizle dikkat çekmeniz oldukça kolay. Model ilk etapta 1.5 litrelik TSI motor ile satışa sunulacak. Yeni Volkswagen T-Roc’un satış fiyatı ise 192 bin TL.