WWW.CARMEDYA.COM – Volkswagen, sekizinci nesil Passat’ın, önümüzdeki aylarda tanıtılacağı haberini verdi. Basına bomba gibi düşen bu haber, marka severleri heyecanlandırdı.

Yeni Volkswagen Passat bu yıl gelecek

Şirketin yıllık medya konferansında Başkan Herbert Diess tarafından duyurulan 2019 Volkswagen Passat gündeme bomba gibi düştü. Yeni Volkswagen Passat dışında markanın 22 yeni model üzerinde çalıştığı da biliniyor.

Diess “Yeniden tasarlanan Passat , Avrupa için başlangıç noktalarında. Her zamanki gibi, Passat da farklı varyasyonlar olacak. Yıl sonunda, kompakt şehir olan SUV, T-Cross, gelecek” dedi.

Yeni Passat MQB platformu üzerinde yükselecek. Sadece ön ve arka tasarımında önemli değişimlerin olması bekleniyor. Tasarımının yanında kalbinde de önemli değişimler modelde sunulacak. Bunların yanında Jetta modelin elektrikli versiyonu da pazara sunulacak.