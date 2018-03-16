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Yeni Volkswagen Passat bu yıl gelecek

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Volkswagen Passat

WWW.CARMEDYA.COM – Volkswagen, sekizinci nesil Passat’ın, önümüzdeki aylarda tanıtılacağı haberini verdi. Basına bomba gibi düşen bu haber, marka severleri heyecanlandırdı.

Yeni Volkswagen Passat bu yıl gelecek

Volkswagen Passat

Şirketin yıllık medya konferansında Başkan Herbert Diess tarafından duyurulan 2019 Volkswagen Passat gündeme bomba gibi düştü. Yeni Volkswagen Passat dışında markanın 22 yeni model üzerinde çalıştığı da biliniyor.
Diess “Yeniden tasarlanan Passat , Avrupa için başlangıç noktalarında. Her zamanki gibi, Passat da farklı varyasyonlar olacak. Yıl sonunda, kompakt şehir olan SUV, T-Cross, gelecek” dedi.

Yeni Passat MQB platformu üzerinde yükselecek. Sadece ön ve arka tasarımında önemli değişimlerin olması bekleniyor. Tasarımının yanında kalbinde de önemli değişimler modelde sunulacak. Bunların yanında Jetta modelin elektrikli versiyonu da pazara sunulacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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