Yeni Suzuki Jimny 2018 | Arazi severler buraya

CARMEDYA.COM – Suzuki’nin efsane haline gelen SUV modeli Jimny, yeni nesliyle Paris Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Model kübik yapısı ve teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Gerçek 4×4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Sınıfında her konuda tek olan 4’üncü nesil Suzuki Jimny, 1998 yılında yollarla buluşan selefinin başarılarla dolu 20 yıllık mirasını bir adım daha ileriye götürerek geleceğe taşıyor.

ilk kez 1998 yılında ortaya çıktı

Avrupa’nın en önemli otomobil fuarlarından olan Paris Otomobil Fuarı, bu yıl 120’nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3’üncü nesil Jimny ile 20 yıllık başarı dolu bir hikâyeye imza atan Suzuki de, yeni nesil Jimny ile Paris

Otomobil Fuarı’ndaki yerini aldı. Gerçek 4×4 özellikleriyle iddiasını tekrar ortaya koyan yeni Suzuki Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoru ve maskülen tasarım detaylarıyla ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluştu. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, benzersiz dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla dikkatleri çekti. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, hem asfalt hem de arazi kullanımında yediden yetmişe herkese hitap ediyor.

Etkileyici performansa sahip yeni motor!

Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor. Yeni Jimny’de motor, 5 ileri vitesli manuel veya 4 ileri vitesli otomatik olmak üzere iki farklı şanzımanla kombine ediliyor. Yeni motorda kullanılmak üzere oranları optimize edilen manuel şanzıman ise azaltılan titreşimler ve rahat vites geçişleriyle sürüş konforunu maksimuma çıkarıyor.

Yeni Suzuki Jimny 2018 modelinin artıları neler?

Yeni Suzuki Jimny 2018 modelinin eksileri neler?

Yeni Suzuki Jimny 2018Türkiye’ye ne zaman gelecek?

En son testimiz: https://www.youtube.com/watch?v=NFd_c…

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