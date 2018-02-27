CARMEDYA.COM – Volkswagen’in pick-up sınıfındaki iddialı modeli Amarok’un en sportif versiyonu olan Yeni Amarok Canyon pazara sunuldu. Sahip olduğu sıra dışı donanım ve aksesuar özellikleriyle fark yaratan Yeni Amarok Canyon hem iç, hem de dış tasarımındaki yeniliklerle dikkat çekiyor.

Yeni sportif Amarok Canyon ne kadara satışa sunulacak?

Amarok Canyon’da dış tasarımında ilk planda göze çarpan yenilikler arasında sportif çamurluklar, Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları, çift krom şeritli ön ızgara, karartılmış arka farlar, krom çerçeveli ön sis farları, mat siyah sportif bar ve basamaksız mat siyah yan barlar, 17 inç “Aragua” alüminyum alaşımlı jantlar ve Canyon’a özel bal turuncu renk seçeneği yer alıyor.

3 litre hacimli turbo dizel V6 motor, 204 PS güç üretirken 500 Nm tork sağlıyor. Böylece hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.

4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Yeni Amarok Canyon’da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 7,7 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.

Yeni Amarok Canyon 174 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile uygulanan özel faiz kampanyası kapsamında, 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla satın alınabiliyor.