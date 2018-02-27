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Yeni sportif Amarok Canyon ne kadara satışa sunulacak?

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Amarok Canyon

CARMEDYA.COM – Volkswagen’in pick-up sınıfındaki iddialı modeli Amarok’un en sportif versiyonu olan Yeni Amarok Canyon pazara sunuldu. Sahip olduğu sıra dışı donanım ve aksesuar özellikleriyle fark yaratan Yeni Amarok Canyon hem iç, hem de dış tasarımındaki yeniliklerle dikkat çekiyor.

Yeni sportif Amarok Canyon ne kadara satışa sunulacak?

Amarok Canyon’da dış tasarımında ilk planda göze çarpan yenilikler arasında sportif çamurluklar, Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları, çift krom şeritli ön ızgara, karartılmış arka farlar, krom çerçeveli ön sis farları, mat siyah sportif bar ve basamaksız mat siyah yan barlar, 17 inç “Aragua” alüminyum alaşımlı jantlar ve Canyon’a özel bal turuncu renk seçeneği yer alıyor.

3 litre hacimli turbo dizel V6 motor, 204 PS güç üretirken 500 Nm tork sağlıyor. Böylece hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü sağlıyor.

4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Yeni Amarok Canyon’da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 7,7 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.

Yeni Amarok Canyon 174 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile uygulanan özel faiz kampanyası kapsamında, 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla satın alınabiliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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