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Yeni Rolls-Royce Phantom Türkiye’de

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Rolls-Royce Phantom

CARMEDYA.COM – Geçen yıl Londra’da görücüye çıkan yeni Rolls-Royce Phantom’un Türkiye tanıtımı gerçekleşti. Fiyatı 6 milyon 545 bin lira olan aracın Türkiye ön siparişleri ise 2019’a kadar dolmuş durumda.

Yeni Rolls-Royce Phantom ilk kez Türkiye’ ye geldi

Rolls-Royce Phantom

Aracın yapım aşamalarında baştan sonra yer alan Rolls-Royce Motor Cars Mühendislik Departmanı Genel Müdürü Andrew Monachan ise aracın özelliklerinden söz etti. Yeni model için yıllarca süren mühendislik çalışmaları yaptıklarını ve bu süreçte markanın mimari ve kökensel değerlerinden de hiçbir zaman kopmadıklarını belirten Monachan, “Araçla beraber ilk çalışmaya başladığımızdan bu yana 6 sene geçti. Dizayn ve tasarım aşaması çok uzun sürdü. Mühendislik, alt yapı ve alüminyum şasesi ise beş sene öncesinden belliydi. Phantom, markanın duyurduğu üzere tamamen yeni, alüminyum yürüyen aksam üzerine oturtulmuş ilk modelidir. Araç daha sağlam, hafif ve sessizdir.

Eskisine göre yüzde 30 daha dinamik olan yeni Phantom iyi bir sürüş konforu sağlıyor. Dünyanın en sessiz otomobilini yaratmak için çabaladık. Bunun için otomobilin etrafında 6 mm iki katmanlı cam, 130 kilogram fazla ses yalıtımı, daha iyi ses izolasyonu için beyaz gövde içerisinde en büyük alüminyum eklemler ve yüksek emici materyaller kullanıldı. Bütünüyle yeni 6.75 litrelik ikiz turbo V12 motoru, yeni Phantom’un kalbinin sessizce atmasını ve ayarlanmış güç ve performans seviyesini sağlıyor. Mühendisler ayrıca uydu destekli vitesi, arka tekerlek direksiyonunu ve perde arkasında kalan teknolojinin birçoğunu, zahmetsiz bir deneyim sağlamak için dikkatle uyguladı” diye konuştu.

 

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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