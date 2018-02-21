CARMEDYA.COM – Geçen yıl Londra’da görücüye çıkan yeni Rolls-Royce Phantom’un Türkiye tanıtımı gerçekleşti. Fiyatı 6 milyon 545 bin lira olan aracın Türkiye ön siparişleri ise 2019’a kadar dolmuş durumda.

Yeni Rolls-Royce Phantom ilk kez Türkiye’ ye geldi

Aracın yapım aşamalarında baştan sonra yer alan Rolls-Royce Motor Cars Mühendislik Departmanı Genel Müdürü Andrew Monachan ise aracın özelliklerinden söz etti. Yeni model için yıllarca süren mühendislik çalışmaları yaptıklarını ve bu süreçte markanın mimari ve kökensel değerlerinden de hiçbir zaman kopmadıklarını belirten Monachan, “Araçla beraber ilk çalışmaya başladığımızdan bu yana 6 sene geçti. Dizayn ve tasarım aşaması çok uzun sürdü. Mühendislik, alt yapı ve alüminyum şasesi ise beş sene öncesinden belliydi. Phantom, markanın duyurduğu üzere tamamen yeni, alüminyum yürüyen aksam üzerine oturtulmuş ilk modelidir. Araç daha sağlam, hafif ve sessizdir.

Eskisine göre yüzde 30 daha dinamik olan yeni Phantom iyi bir sürüş konforu sağlıyor. Dünyanın en sessiz otomobilini yaratmak için çabaladık. Bunun için otomobilin etrafında 6 mm iki katmanlı cam, 130 kilogram fazla ses yalıtımı, daha iyi ses izolasyonu için beyaz gövde içerisinde en büyük alüminyum eklemler ve yüksek emici materyaller kullanıldı. Bütünüyle yeni 6.75 litrelik ikiz turbo V12 motoru, yeni Phantom’un kalbinin sessizce atmasını ve ayarlanmış güç ve performans seviyesini sağlıyor. Mühendisler ayrıca uydu destekli vitesi, arka tekerlek direksiyonunu ve perde arkasında kalan teknolojinin birçoğunu, zahmetsiz bir deneyim sağlamak için dikkatle uyguladı” diye konuştu.