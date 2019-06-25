CARMEDYA – Şu zaman kadar ortaya çıkan Clio’ları unutturacak bir yeni versiyon geliyor. Bu modeli kullanmak için Lizbona’a gitti. Model selefinden ne kadar iyi?

Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Yeni Clio Türkiye’de Ekim 2019’da satışa sunulacak.

Tasarımda neler değişti?

5. nesli ile karşımıza çıkan modelde tasarım olarak özellikle ön yüzde büyük bir değişim göremiyoruz. Kaput üzerindeki hatlar daha çok ön plana çıkarılmış. Bu sayede model heybetli görünüyor. Farlar Ağabeyi Megane gibi C şekilli forma kavuşmuş. Yan bölümde eski nesile göre çok büyük farklar bulunmazken, sadece arka kapı altındaki “CLIO” logoları dikkat çekiyor. Arkada neler var derseniz, stop grubu büyük bir değişime uğramış ve özellikle gece sürüşlerinde tüm bakışları üzerine çekebilir. Ek olarak marka ve model logosu da burada yerini almış.

Renault Sport’tan esinlenilen yeni bir imza

Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line’a taşıyor. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010’dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor. Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

Renk seçenekleri neler?

Valencia Turuncu ve Seladon Mavi Yeni Clio’nun lansman renkleri. Otomobil endüstrisinde ilk defa Valencia turuncu renginde kullanılan turuncu cila bazlı özel işlem, Yeni Clio’nun dinamizmini açığa çıkarıyor ve modele derinlik ile birlikte benzersiz bir parlaklık kazandırıyor. Yeni Clio’da 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu ve siyah) sunuluyor.

Multimedya ekran ve dijital gösterge tablosu

Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç (lansmandan kısa bir süre sonra sunulacak) büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde GPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio, sınıfının en büyük ekranlarını sunuyor. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi veriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.Ekran, internet yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, “bilgi-eğlence” sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

Direksiyonda büyük değişim

Yeni Clio’nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Dişli oranının 15,2’den 14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor. Daha sert ön takım kullanılması ile yol kararlılığı iyileştirilirken, dönüş çapının 10,8 m’den 10,5 m’ye düşürülmesi ise şehir içi manevra kabiliyetini artırıyor.

Bagaj hacmi artmış

Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacak şekilde gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde entegre edilmesi ile bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmi 26 litre artırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Hangi motorlar ile gelecek?

1.0 SCe 65 ve 75 HP

Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 65 – 75 bg güç ile (95 Nm tork), son derece yumuşak bir şehir içi sürüş konforu sunuyor.

1.0 Turbo benzinli

Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör) İttifak sinerjisinin en yeni motoru. TCe 100 ilk olarak Yeni Clio’da 5 vitesli manuel vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Ayrıca, daha sonra en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusuna sahip versiyon da pazara sunulacak. TCe motor aynı zamanda maksimum kullanım tasarrufu ve sınırlı zehirli gaz salımı sağlamak üzere LPG versiyonuyla da sunulacak.

1.3 TCe 130 bg FAP: Maksimum sürüş keyfi

1.3 TCe FAP motor, Captur, Megane, Scenic ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlamasının ardından bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile ve 7 vitesli EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinlinin yerini alacak. Yeni Clio’nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu en yeni nesil motor, her koşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC vites kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan CO2 emisyon miktarını azaltıyor. Bütün benzinli motorlar Yeni Clio’da ilk kez kullanılıyor.

1.5 Blue dCi 85 ve 115 HP

Yeni Clio aynı zamanda uzun mesafe kullanımlar ve filo şirketleri için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor sistemini sunuyor. Bu motor, nitrojen oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmış katalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Motor iki versiyonla sunuluyor: Yalın bir sürüş için 85 bg / 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg / 260 Nm. 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı vitesli manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiği sayesinde, Yeni Clio Blue dCi özellikle uzun yol sürüşlerinde verimli.

Yorum

Bu Clio eski nesillerin üzerine bir sünger çekecek. Model tasarım konusunda fazlasıyla iddialı hale gelmiş. Bunun yanında alt yapıda da önemli değişimler yapılmış. Direksiyon kutusundaki değişimler aracın yol tutuşuna önemli katkılar sağlamış. İç mekanda ki şıklıktan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu konuda otomobil segmentindeki otomobillere taş çıkartır. Motor seçeneği olarak 1.3 litre turbo benzinli ve EDC7 şanzımanlı versiyonu kullandım. Bu versiyon yine eski nesillerin performansını unutturacak cinsten. Ayrıca tüketim konusunda da fazlasıyla cimri. Dizel otomatik bekleyen müşterilere ise olumlu cevap şimdilik verilemiyor.