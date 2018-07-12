Yeni Renault Captur testlere son sürat devam ediyor

CARMEDYA.COM – Renault, Crossover Coupe modelinin ortaya çıkması için çalışmalarına devam ediyor. Araç kamuflajlı bir şekilde kameralara yakalandı.



Tasarımı BMW X4’ü anımsatıyor

Modelin tasarımına bakılığında arkadan BMW X4 ve GLC Coupe modellerine benziyor. Ön bölümde ise LED farlar dikkatler çekiyor. Kaslı yapı otomobili oldukça heybetli kılmış. Tavan çizgisi arkaya doğru hemen alçalıyor. Model bu görünümüyle Coupe tasarım formuna ulaşmış. Arka bölümde LED teknolojiye sahip C şeklinde stoplar görünüyor. Otomobilin de 1.3 litrelik TCe motor 115, 140 ve 160 HP güçe sahip olacak. Bu motorlar 6 ileri manuel ve yedi ileri otomatik şanzımanlar ile kombine ediliyor.