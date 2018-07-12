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Yeni Renault Captur testlere son sürat devam ediyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Renault-captur-coupe

CARMEDYA.COM – Renault, Crossover Coupe modelinin ortaya çıkması için çalışmalarına devam ediyor. Araç kamuflajlı bir şekilde kameralara yakalandı.

Tasarımı BMW X4’ü anımsatıyor

Modelin tasarımına bakılığında arkadan BMW X4 ve GLC Coupe modellerine benziyor. Ön bölümde ise LED farlar dikkatler çekiyor. Kaslı yapı otomobili oldukça heybetli kılmış. Tavan çizgisi arkaya doğru hemen alçalıyor. Model bu görünümüyle Coupe tasarım formuna ulaşmış. Arka bölümde LED teknolojiye sahip C şeklinde stoplar görünüyor. Otomobilin de 1.3 litrelik TCe motor 115, 140 ve 160 HP güçe sahip olacak. Bu motorlar 6 ileri manuel ve yedi ileri otomatik şanzımanlar ile kombine ediliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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