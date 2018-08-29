CARMEDYA.COM – Renault, gelecek yılki bir üretim modeli olan yeni A rkana’yı basına tanıttı. Marka bu sayede SUV segmentinde iddialı üreticilerden biri olmak istiyor.

Henüz konsept

Yeni Renault Arkana şu an için konsept halde. Üretim öncesi prototipleriyle karşılaştırıldığında modelin neredeyse birebir olduğu görülüyor. Model güçlü hatları ve şişkin çamurluklarıyla agresif görünmeyi başarmış. Model 2019 yılı itibariyle Rusya pazarına girecek. Model Avrupa pazarında ise satışa çıkmayacak.

Tasarım dikkat çekiyor

Model ön yüzünde krom çıtalar ile süslenmiş. Şişkin ve uçlarına plastik konumlandırılmış dodikler modelin arazi karakterini ortaya koyuyor. 19 inç jantlar ise aracı sportif göstermektedir. Arkaya doğru alçalan tavan araca coupe tasarım havası vermiş. Arka bölümde yeni nesil Renault modellerinden hatırladığımız bütünleşik stop grubu yer alıyor. Difizör ile otomobilin sportif yapısı desteklenmiş.

Renault, Rusya pazarında büyük başarılar gösterdi. Pazarın %28’ini domine eden marka Moskova Auto Show’da modelin tanıtımını yapatı. Ayrıca zaten Rusya, Renault’nun dünya çapında iki numaralı pazarı ve 2022 yılına kadar şirketin lider pazarı olmaya hazırlanıyor.