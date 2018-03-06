Yeni Peugeot 508 Cenevre’de Otomobilseverler ile Buluştu

Yeni Peugeot 508, Cenevre’de sahne aldı. Model Ford Mondeo, VW Passat veya Opel Insignia için sıkı bir rakip geliyor.

Fransız otomobil üreticisine göre 508 sadece cesur bir coupe model değil. Model gelişmiş teknolojik sistemlere de sahip. Otomobilin tasarımında far tasarımı dikkat çekiyor. Bunun yanında farları kesip tampona kadar inen LED aydınlatmalar da otomobilin agresif tasarımına destek oluyor.

Otomobilin içerisinde Peugeot modellerinden alıştığımız bir kokpit bizleri karşılıyor. Kokpit şıklık konusunda başarılı. Ayrıca deri kaplamalar ve döşemeler dikkat çekiyor. Peugeot başlangıçta 180 HP güç ve 225 HP güç seçenekleri sunan benzinli üniteler ile gelecek. Bunun yanında 130 HP, 160 HP ve 180 HP güç seçeneği sunan motorlar da sunulacak.