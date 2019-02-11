Yeni nesil SUV araçlara Türk mühendis imzası

CARMEDYA.COM – AVL İstanbul’da düzenlediği bir basın toplantısı ile otomotiv sektöründeki projelerini tanıttı. Projelerin en dikkat çeken yanı ise Türki mühendisleri imzasını taşıması.

Otomotiv alanında yürütülen mühendislik çalışmaları ve 2019 yılı ihracat hedefleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda AVL’nin dikkat çeken projelerinden olan ve Türkiye’de otomatik şanzıman kontrol algoritmaları en ileri seviyede geliştirilmiş ilk SUV tipi araç hakkındaki ilk detaylar aktarıldı. Düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelen Dr. Serkan İmpram, ilk SUV tipi aracın yanı sıra Kasım ayında Ford Otosan ile imzalanan Platooning-otonom konvoy teknolojisi Ar-Ge işbirliği çevresinde geliştirilen ve kamyonların otonom halde yollara çıkmasını sağlayacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yeni nesil ilk SUV aracın hazırlıkları tamamlandı

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin 2019 projelerini anlatan Dr. Serkan İmpram, AVL mühendisleri tarafında Türkiye’de kontrol yazılımı geliştirilmiş yeni nesil ilk SUV araç hakkında ilk detayları paylaştı. Aracın yılın ilk aylarında İstanbul’da testlerine başlanacağı ve gerekli hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Dr. İmpram şöyle konuştu: “SUV araçlar, ülkemizde ve dünyada oldukça popüler hale gelen ve önemli bir pazar payına sahip araç tipleridir. Diğer otomobillerden farklı olarak daha geniş ve yerden yüksekliği daha fazla olan bu araçlara dünyanın her yerinde artan bir talep söz konusu. Yaşanan talep yoğunluğu ve aracın sahip olduğu bu özellikler SUV araçlarının popülaritesini artırdı ve sektöründe markaların pazar payındaki hakimiyetini etkilemeye başladı. Biz de, bu doğrultuda, SUV araçların mühendislik çalışmalarını uzun süredir Türkiye’de yapıyoruz ve bunların saha testlerine yönelik ilk adımı attık” dedi.

Kamyonlar da otonom özelliğe kavuşuyor

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin, 2019 yılında üzerinde çalışmaya devam edeceği bir diğer önemli projesi ise Ford Otosan ile ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde yürütülen ve kamyonların otonomlaşmasını sağlayacak olan platooning teknolojisi. Geçtiğimiz Kasım ayında basın önünde imzalanan anlaşma ile duyurulan projenin detayları hakkında bilgiler veren Dr. Serkan İmpram, ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde geliştirilecek olan “Platooning-otonom konvoy” teknolojisinin birinci etabının yılın ilk yarısında tamamlanıp ilk otonom kamyonların teste başlamasının öngörüldüğünü söyledi.