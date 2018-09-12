CARMEDYA.COM – Teaser görüntüleri ve eskizlerin ardından yeni Mercedes-Benz GLE Paris Otomobil Fuar’ı öncesi tüm ihtişamıyla karşınızda.

Tasarım anlamında yeni Mercedes GLE artık kesinlikle daha modern görünüyor. Bu doğrultuda ilk olarak far grubunun değişmiş olduğunu görüyoruz. Bumerang formlu tasarım hatlarıyla ayrılmış farlar model şıklık katmış. Otomobilde yeniden tasarlanmış ön ızgarada dikkat çekiyor. Ayrıca yeni 18 ila 22 inç arasında değişen jantlar da otomobilin sportif yapısını desteklemiş. Arka bölümde de bagaj kapağına doğru sivrilen stoplar gözlerden kaçmıyor.

Yeni Mercedes GLE’nin boyutları değişti mi?

Mercedes-Benz GLE’nin iç tasarımında da değişimler olmuş. İlk olarak hacim anlamında büyük değişimler yaşanmış. Aracın aks mesafesi 80 mm genişlerken, arka koltuklarda selefine göre 69 mm daha geniş bir bacak mesafesi elde edilmiş. Bagaj hacminin de 825 litreye çıkarılmış olması oldukça dikkat çekici bir ayrıntı olmuş.

Yeni Mercedes GLE’nin iç mekanı nasıl?

Kokpitte yeni A serisi modelinden hatırladığımız çift parçalı ve 12.3 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekran MBUX’in yeni neslini müşterilere sunuyor. Çift parçalı bu ekran kullanıcı deneyimi açısından da başarılı. Direksiyon tasarımı değişen modelde havalandırma ızgaralarının yeri de değişime uğramış.

Yeni Mercedes GLE hangi motorlar ile gelecek?

Motorlar açısından, 2019 Mercedes-Benz GLE, ilk olarak 3.0 litre hacminde altı silindirli bir motor ile sunulacak. Bununla birlikte dört silindirli dizel ve plug-in hibrit seçeneği de sunulacak. Plug-in hibrit versiyon 3.6 litrelik altı silindirli motor ile gelecek. 48 volt bir sistemle eşleşen model 367 HP güç ve 500 Nm gibi bir değeri size sunacak. Ayrıca EQ Boost fonksiyonuyla da ilave olarak 22 HP güç ve 250 Nm tork değerini de kısa süreli olarak size sunacak.

Yeni Mercedes GLE ne zaman gelecek?

2019 Mercedes-Benz GLE ürün yelpazesi, ABD ve Avrupa’daki bayilere 2019’un başlarında gelecek. Çin pazarına ise 2019’un ilkbaharında gelecek.