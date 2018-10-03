Yeni Mercedes Benz GLE 2018 | Premium SUV mu arıyorsun?

CARMEDYA.COM – Yeni Mercedes Benz GLE 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model artık daha dinamik ve modern görünüyor. Modelde yeni teknolojiler de yer alıyor.

Yeni Mercedes Benz GLE 2018 teknolojileriyle dikkat çekecek

Yeni Mercedes-Benz GLE, birçok yenilik ve yeni teknoloji ile birlikte geliyor. Yeni nesil GLE’nin en önemli özelliklerden biri E-Active Body Control. Yeni geliştirilen havalı süspansiyon sistemi, her bir tekerlekteki amortisörün birbirinden bağımsız şekilde kontrol edebilmesine imkân sağlarken, arazi koşullarında hem konfor hem de performansı eş zamanlı olarak arttırıyor. Yaşam alanı daha büyük ve daha konforlu bir yapıya sahip yeni GLE’de, isteğe bağlı olarak üçüncü koltuk sırası da alınabiliyor. Bilgi ve eğlence sistemi daha büyük ekranlarla dikkat çekerken, 720 x 240 piksel çözünürlüğe sahip renkli ön camda sanal gösterge paneli ve el hareketlerini algılayarak kullanıcının talimatlarını yerine getiren MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi gibi özellikler kullanım kolaylığını destekliyor. Heyecan uyandıran, güçlü bir görünüm sunmakla kalmayan dış tasarım aynı zamanda SUV segmentinin en iyi aerodinamik değerine sahip.

Yeni Mercedes Benz GLE 2018 modelinin artıları neler?

Yeni Mercedes Benz GLE 2018 modelinin eksileri neler?

Yeni Mercedes Benz GLE 2018Türkiye’ye ne zaman gelecek?

En son testimiz: https://www.youtube.com/watch?v=NFd_c…

En iyi minibüs testimi: https://www.youtube.com/watch?v=cVI5Q…

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En iyi karşılaştırmamız: https://www.youtube.com/watch?v=bjgST…

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