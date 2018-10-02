Yeni Mercedes-Benz B Serisi Paris’de sahne aldı

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz yeni B serisini Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı. Geniş otomobil arayanların ilgi odağı olan model, tasarımıylada dikkat çekiyor.

Eski nesile göre fark büyük

Yeni Mercedes-Benz B-Serisi yerini aldığı önceki nesil ile kıyaslandığında daha dinamik ve sportif bir karakterle yollara çıkıyor. Atak sürüş özellikleri ile yeni B-Serisi, önceki nesline göre daha konforlu bir yaşam alanı sunarken, özgün tasarımlı iç mekânı ise yüksek kalite algısıyla benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Yapay zekası da var

Öğrenme yeteneğine sahip bilgi ve eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), sezgisel kullanıcı arayüzü, kusursuz grafikler, “Hey Mercedes” sesli komut sistemi, standart olarak sunulan dokunmatik ekran gibi fonksiyonlarla yenilikçi bir deneyime öncülük ediyor. S-Serisi’nden bazı özellikler de barındıran yeni B-Serisi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. 2019 yılının Mart ayında Türkiye’de satışa sunulacak yeni B-Serisi, daha geniş iç mekân, yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlar ile sınıfının standartlarını tamamen yeni bir boyuta taşıyor.