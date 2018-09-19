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Yeni Mazda CX-3 daha büyük ve pratik olacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
mazda cx

CARMEDYA.COM – Yeni Mazda CX-3 şimdiki üretim versiyonundan daha farklı olacak. Ortaya çıkan fotoğraflarda bu iddiamızı belirginleştiriyor.

Cazibesini arttıracak

Mazda CX-3, bazı pazarlarda zaten popüler. Ancak, Mazda’nın dünya çapındaki cazibesini geliştirmek için marka aracı büyütecek. Sonuç olarak Mazda 2’nin alt yapısı yerine daha farklı bir platform kullanılacak. Sonucunda ortaya Toyota C-HR ve Hyundai Kona’ya benzer bir boyutta araç ortaya çıkacak. Modelde yeni bir platform kullanılması muhtemel. Bununda SkyActiv 2 mimarisi olduğu biliniyor. İkinci nesil CX-3 performans konusunda da avantajlı olacak. Aynı zamanda %30 oranında da yakıt tasarrufu da sağlanacak. Yeni motor 187 HP güç ve 230 Nm tork değerinde olacak. Bu motor altı ileri manuel ve tork konvertörlü otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Yeni Mazda CX-3, 2020 yılına kadar satışa çıkacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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