Yeni Mazda CX-3 daha büyük ve pratik olacak

CARMEDYA.COM – Yeni Mazda CX-3 şimdiki üretim versiyonundan daha farklı olacak. Ortaya çıkan fotoğraflarda bu iddiamızı belirginleştiriyor.

Cazibesini arttıracak

Mazda CX-3, bazı pazarlarda zaten popüler. Ancak, Mazda’nın dünya çapındaki cazibesini geliştirmek için marka aracı büyütecek. Sonuç olarak Mazda 2’nin alt yapısı yerine daha farklı bir platform kullanılacak. Sonucunda ortaya Toyota C-HR ve Hyundai Kona’ya benzer bir boyutta araç ortaya çıkacak. Modelde yeni bir platform kullanılması muhtemel. Bununda SkyActiv 2 mimarisi olduğu biliniyor. İkinci nesil CX-3 performans konusunda da avantajlı olacak. Aynı zamanda %30 oranında da yakıt tasarrufu da sağlanacak. Yeni motor 187 HP güç ve 230 Nm tork değerinde olacak. Bu motor altı ileri manuel ve tork konvertörlü otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Yeni Mazda CX-3, 2020 yılına kadar satışa çıkacak.