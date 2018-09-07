Yeni Lamborghini Huracan Spyder kameralara yakalandı

CARMEDYA.COM – Lamborghini Huracán 2014 yılında yeniden tanıtıldı. O günden günümüze sessiz kalan marka geçtiğimiz günlerde yeni Huracan Spyder’ı ortaya çıkardı.

Tasarımı egzotik

Lamborghini Huracan Spyder kamuflajlı tasarımıyla kameralara yakalandı. Ağır kamuflaj altında olan modelde çok fazla detay belirli olmasa da, özellikle havalandırma girişleri elden geçirilmiş. Daha fazla havalandırma alanı ile otomobilin aerodinamik yapısı beslenmiş. Bunun yanında daha büyük jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Ek olarak gövdeden farklı renk tente kişiselleştirme konusunda size yardımcı olacak. Arka bölümde yeni bir difizör ve kanat yer alıyor. Tampon tasarımı da buna göre değişim göstermiş. Spoiler ise daha büyük tutulmuş.

İçeride neler var?

Otomobilin içerisinde en dikkat çeken ayrıntı orta konsoldaki büyük ekran. Bu ekran üzerinden otomobilin hemen hemen tüm özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Navigasyon, müzik sistemi bunlardan sadece birkaçı. Modelin performans verileri paylaşılmasa da, kalbinde 5.2 litrelik V10 motor yer alması bekleniyor. Bu motor 601 HP güç ve 560 Nm tork değerine sahip olacak. Modelin 0-100 hızlanması 3.2 saniye sürecek. Maksimum hızı ise 325 km/s olacağı tahmin ediliyor.