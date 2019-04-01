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Yeni Kia Ceed Türkiye’de pazarına çıktı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Üçüncü nesil olarak Avrupa’da tasarlanan, Yeni KIA Ceed, 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İlk olarak 2006 yılının Aralık ayında üretilen Ceed, seri üretime başlanan ilk günden bu yana yaklaşık 1,3 milyon satış adedine ulaştı.Üçüncü nesil tasarımıyla birlikte ismi de Ceed olarak değişen araç (eski adı Cee’d), Avrupa yollarında görmeye alıştığımız tasarımıyla dikkat çekiyor. 2012 ile 2018 yılları arasında üretimde olan ikinci nesilden toplam 640.000 adet üretilen Ceed’in yeni nesliyle birlikte, KIA’nın Avrupa satışlarının daha da artması ve markanın pazardaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.

Ar-Ge üssünden tasarlandı

KIA’nın Franfurkt’taki Ar-Ge üssünde tasarlanan Yeni KIA Ceed, Sportage ile birlikte Slovakya’daki tesislerinde üretiliyor. Yeni KIA Ceed ile ilgili değerlendirmede bulunan KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “On yıldan fazla süredir satışta olan Kia Ceed, markanın istikrarlı büyümesini desteklemeye devam ediyor. Önceki nesil gibi, yeni nesil de müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda özel olarak tasarlandı ve geliştirildi. 2006 yılından bu yana 1,3 milyon adedin üzerinde Ceed üretildi ve yeni nesil kullanıcıların önceki nesiller boyunca sevdiği her şey Yeni Ceed’de yine bulunuyor” dedi. 5 yıl veya 150.000 km garantiyle otomobil severlerin beğenisine sunulan Yeni KIA Ceed, 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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