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Yeni Jaguar I-Pace İstanbul’da gösteriliyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Yeni Jaguar I-PACE

WWW.CARMEDYA.COM – Jaguar, 01 Mart 2018 tarihinde canlı yayında dünya Prömiyeri yapılan ve Türkiye’de 2018’in ikinci yarısı satışa sunulması planlanıyor. Jaguar’ın elektrikli performans SUV’u Yeni Jaguar I-PACE’in, dünyada birçok ülkeden önce Türkiye’de ön gösterimi yapılıyor.

Yeni Jaguar I-Pace İstanbul’da gösteriliyor

İTÜ Yüksek Gerilim Laboratuvarı, Gümüşsuyu’nda yapılan ve sınırlı sayıda kişinin ön gösterim deneyimini yaşayabileceği bu etkinliği ziyaret etmek isteyenler Jaguar Türkiye web sitesinden online randevu alabilirsiniz.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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