WWW.CARMEDYA.COM – Jaguar, 01 Mart 2018 tarihinde canlı yayında dünya Prömiyeri yapılan ve Türkiye’de 2018’in ikinci yarısı satışa sunulması planlanıyor. Jaguar’ın elektrikli performans SUV’u Yeni Jaguar I-PACE’in, dünyada birçok ülkeden önce Türkiye’de ön gösterimi yapılıyor.
Yeni Jaguar I-Pace İstanbul’da gösteriliyor
İTÜ Yüksek Gerilim Laboratuvarı, Gümüşsuyu’nda yapılan ve sınırlı sayıda kişinin ön gösterim deneyimini yaşayabileceği bu etkinliği ziyaret etmek isteyenler Jaguar Türkiye web sitesinden online randevu alabilirsiniz.