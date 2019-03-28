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Yeni Honda Jazz yakalandı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Honda’nın başarılı modellerinden olan Jazz kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Modelin iç mekanı da değişiyor.

Honda’nın en küçük üyesi Jazz kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Avrupa’da testleri devam eden model daha büyük değişimler ile karşımıza gelecek. Boyutlarında az da olsa bir artış yaşanaka gibi görünüyor. Tampon, farlar ve karoserde de önemli değişimler bekleniyor. Arka bölümde de önemli değişimlerin gelmesi bekleniyor.

İçeride neler var?

Test sırasında kameralara yeni Honda Jazz’ın iç mekan görüntüleri de yakalandı. İçeride yeni tip direksiyon ve farklı döşemeler kullanılacak. Ayrıca orta konsoldaki ekranında değişim yaşadığı görülüyor. Jazz’ın gösterge paneli de önemli değişim yaşayan detaylardan.

Hangi motor ile gelir?

Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik dört silindirli motorun yer alacağı biliniyor. Bu motor birde elektrikli bir ünite ile birleştirilmesi planlar arasında. Böylelikle modelin 151 HP güç seviyesini aşması bekleniyor. Böylelikle otomobilin yakıt tüketim değerinin fazlasıyla düşmesi planlanıyor. Ek olarak tamamen elektrikli bir versiyonunda olması planlar arasında. Bu elektrikli versiyonun menzilin ise 300 kilometre üzerinde olması bekleniyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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