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Yeni Honda CR-V’ye EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Yeni Honda CR-V, EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Honda’nın başarılı modellerinden olan yeni CR-V, benzersiz gövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı. CR-V’nin “Her Yönden Çarpışma Güvenliği” sağlayan tasarımı, Honda’nın yeni nesil özel ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısını içeriyor. CR-V’de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için bağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresine aktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka koruma değerleri bulunuyor.

Güvenlik teknolojileri

Yeni CR-V’deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing™ aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Honda Sensing™, sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında yer alıyor. Honda CR-V’de, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler bulunuyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
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