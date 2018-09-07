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Yeni Genesis G80 yüzünü gösterdi

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Genesis yeni nesil G80’i karayollarında denemeye başladı. Model geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak kameralara yakalandı.

Yeni Genesis G80’in tasarımında neler var?

Modelde geniş ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Artık ön çamurlukların ve farların daha fazla göründüğü ortada. Izgara , GV80 Konsepti ile benzer bir tasarıma sahip. Farlarında konsept tasarıma benzediği aşikar. Her şeyden önce, Genesis baş tasarımcısı Luc Donckerwolke geçmişte GV80 Concept’in markaya bir çok konuda yardımcı olacağını söylemişti. Bundan sonraki modellerinde konsept tasarıma uygun gidecekmiş gibi görünüyor. Ayrıca Donckerwolke, o zamanki Genesis modellerinin GV80’in ikiz farlarının ve arka lambalarının kendine özgü stilini benimseyerek Genesis markasının bir imzası haline geleceğini de ekledi. Modelin motor yelpazesinde turbo destekli dört silindirli benzinli motorların yanı sıra çift turbolu V6 tipli motorlarda yer alacak. Ayrıca birde elektrikli motor kombinasyonu da olacak. Genesis,  BMW X5 ve Mercedes GLE gibi geleneksel premium modellere rakip olacak bir orta boy SUV geliştirmeye de başlıyor. Aynı zamanda, 2021 yılında Genesis’in bu yönde çalışma yaptığı birde elektrikli modelinde planlarını duyurdu. Bu otomobil en az 500 km menzile sahip olacak. Genesis G80 2019 yılında pazara çıkacak

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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